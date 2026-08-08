이적, '다행이다' 축가 꿀팁 전수…"가창력 안 되면 부르다 울어라"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 이적이 자신의 대표곡 '다행이다'를 결혼식에서 부르는 예비 신랑들에게 뜻밖의 가창 팁을 전했다.

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8일 공개된 유튜브 채널 '도장TV'에서는 도경완이 한 행사장에서 이적을 만나 이야기를 나누던 중 평소 궁금했던 점을 꺼냈다.

도경완은 이적에게 "형님 만나면 좀 따져 묻고 싶은 게 있었다"며 "우리나라 예비 신랑들을 다 버려놨다. 전부 결혼만 한다고 하면 '다행이다'를 부르려고 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

실제로 이적의 '다행이다'는 결혼식 축가로 오랫동안 사랑받아온 곡이다. 특히 신랑이 직접 신부에게 불러주는 대표적인 축가로 꼽히지만, 막상 제대로 소화하기는 만만치 않은 노래이기도 하다.

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도경완 역시 이 점을 짚으며 "이 노래가 대단히 어려운 노래인데 겁 없이 다 따라 한다. 어떻게 생각하느냐"고 물었다.

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이에 이적은 "진짜 인터뷰 과금이 안 되는 게 좀 안타까울 때가 있다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다. 자신의 노래가 수많은 결혼식장에서 불리는 만큼 그에 따른 '사용료'를 농담 삼아 언급한 것.

이어 이적은 '다행이다'에 대해 "별로 막 고음이 있고 이런 노래는 아닌데 맛을 살리기가 어렵다"고 설명했다. 음역 자체보다 특유의 감성과 분위기를 제대로 표현하는 것이 쉽지 않다는 이야기였다.

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그러면서 이적은 예비 신랑들을 위한 의외의 해결책을 내놨다. 그는 "부르다가 우시면 된다"며 "목이 매면 된다"고 말해 도경완을 폭소하게 했다.

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무엇보다 이적은 결혼식에서 만큼은 완벽한 가창력보다 진심이 중요하다고 강조했다. 신랑이 지나치게 맨정신으로 노래를 완벽하게 잘 부르는 것 역시 오히려 어색할 수 있다는 것.

도경완은 이적의 조언을 듣자마자 예비 신랑들을 향해 "혹시 결혼을 앞두고 계신 분들이 이적 형님의 '다행이다'를 부르실 거면, 가창력이 안 되거든 중간에 울어라"고 정리했다. 이적 역시 "울면 진심이 통할 것"이라는 취지로 화답하며 유쾌하게 대화를 마무리했다.

결국 수많은 예비 신랑들의 '축가 난곡'이 된 '다행이다'의 원곡자가 직접 내놓은 비법은 고음 연습도, 특별한 가창 기술도 아닌 '진심을 담아 부르다 목이 메는 것'이었다.

olzllovely@sportschosun.com