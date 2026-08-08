'4개월만 이혼' 이선정, 공황장애 생겨 집에서 러닝→48kg 유지 "사람들과 못 뛰겠어"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이선정이 공황장애 때문에 홈트레이닝을 하며 48kg을 유지 중이라고 밝혔다.

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7일 이선정의 유튜브 채널 '이선정의 선정하기'에는 '48kg 유지어터 이선정의 홈트레이닝 & 옷장 속 비밀 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이선정은 아침부터 운동복을 갖춰 입고 스트레칭으로 몸을 푼 뒤 집에 마련된 러닝머신에 올랐다. 그는 "너무 빨리 뛸 필요는 없다. 컨디션이 안 좋을 때는 6.0으로 걷는다. 배에 힘을 주고 1분 30초 정도 걷다가 이후에는 뛴다"라며 걷고 뛰기를 반복했다.

이어 "30대부터 15년 이상 이렇게 뛰었다"라면서 야외 러닝은 즐기지 못한다고 했다. 이선정은 "러닝크루에 들어오라는 제안이 있었는데 공황장애가 있어서 못 나가겠더라. 집에서 혼자 뛰는 게 제일 좋다"라고 말했다.

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앞서 이선정은 교제 45일 만에 결혼하고, 4개월 만에 이혼한 과거를 떠올리며 "그때는 너무 힘들어서 죽고 싶고 공황장애도 심하게 오고 아팠다. 하지만 14년이라는 시간이 지나니까 무뎌지면서 '그럴 수도 있지'라는 생각이 들었다"라고 밝힌 바 있다.

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그런가 하면 제작진은 "글래머가 매력이었는데 이제는 마른 느낌이 있다"며 살이 더욱 빠진 모습의 이선정에게 궁금증을 드러냈다. 이에 이선정은 "예전보다 더 말랐다. 방송을 쉬면서 몸무게를 유지하고 있다"며 체중 48kg을 인증했다.

joyjoy90@sportschosun.com