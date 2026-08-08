'고지용과 이혼' 의사 허양임, '새 도전' 알렸다.."나라는 사람에 대해 남기고 파"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 젝스키스 출신 사업가 고지용과 이혼 소식을 전한 의사 허양임이 유튜브 채널을 개설, 새 도전에 나섰다.

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7일 허양임의 유튜브 채널에는 '유튜브 채널을 시작하게 된 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

허양임은 "그동안 방송을 많이 했지만 거의 의학에 대한 방송이었다. 저에 대해 얘기를 한 적은 거의 없다"라며 담담한 어조로 말했다. 이어 "만약 제 채널을 운영하게 된다면 환자분들과 소통하는 부분도 있겠지만, 제 생각이나 나라는 사람에 대해 남겨야 되지 않을까 생각하고 있다"며 최근 개설한 유튜브 채널을 통해 그동안 공개하지 않았던 자신의 이야기를 전하고 싶다고 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 허양임은 2013년 고지용과 결혼, 슬하에 아들 승재 군을 뒀다. 2017년 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 가족 모두가 출연하며 큰 사랑을 받았지만 최근 이혼 소식을 전했다. 고지용은 지난달 사실 허양임과 2년 전 이혼했다면서 "앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것이며, 비록 부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하며 잘 지내고 있다"라고 밝혔다.

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joyjoy90@sportschosun.com