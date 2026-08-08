“‘트젠’ 하리수, 군대 갔다 왔나?” 무례 질문에 안선영 폭발 “지X하네” (이중생활)

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 안선영이 과거 가수 하리수를 향한 무례한 농담을 듣고 대신 화를 냈던 일화를 공개했다.

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지난 7일 채널 '안선영의 이중생활'에는 하리수가 게스트로 출연해 안선영과 오랜 인연에 대한 이야기를 나눴다.

이날 하리수는 2000년대 초반 예능 프로그램에 함께 출연하며 가까워졌던 당시를 떠올렸다. 특히 추석 특집 방송을 촬영하던 중 벌어진 한 사건을 언급하며 안선영에게 고마웠던 순간을 전했다.

하리수에 따르면 당시 한 남자 개그맨이 자신을 두고 "리수 형은 군대 갔다 왔나"라는 농담을 했다.

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하지만 하리수는 당시 반대쪽에 있어 이 말을 직접 듣지 못했고, 앞쪽에 앉아 있던 안선영이 이를 들었다.

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안선영은 곧바로 상대에게 부적절한 발언이라며 제지했다. 하리수는 이후 이 사실을 전해 듣고 고마운 마음을 느꼈다고 밝혔다.

하리수는 "그게 웃고 넘어갈 수 있지만 아픈 사람한테 계속 그거를 콕콕 찍으면 그게 상처가 될 수 있다. 그때 선영이가 '그런 얘기 하면 안 되죠'라고 곧바로 그 개그맨을 제지했다더라. 나중에 전해 듣고 그 마음이 너무 고마웠었다"라며 당시 안선영의 행동에 고마움을 표현했다.

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이에 안선영은 당시 자신이 했던 말을 순화해서 전한 것이라며 실제로는 상당히 화가 났었다고 털어놨다.

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안선영은 당시를 떠올리며 상대에게 "웃기냐. 이 이 미XX. 지X하네"라고 강하게 항의했고, 같은 발언을 다시 하면 가만두지 않겠다고 경고했다고 밝혀 훈훈함을 안겼다.

tokkig@sportschosun.com