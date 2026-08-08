정준원, '태도 논란' 일주일 만에 SNS 재개…해명無 '유부녀 킬러' 홍보만

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 정준원이 '태도 논란' 이후 일주일 만에 SNS 활동을 재개하며 근황을 전했다.

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정준원은 지난 7일 자신의 SNS에 "오늘 밤 9:50 MBC"라는 글과 함께 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러' 공식 SNS 게시물을 공유했다.

공개된 게시물에는 극 중 정준원의 모습이 담긴 스틸컷이 포함됐다. 이어 정준원은 "구해나 기자 첫 등장!"이라는 글과 함께 배우 한채린의 계정을 태그하며 또 다른 게시물도 공유했다. 사진 속 정준원과 한채린 등 출연진은 '유부녀 킬러' 대본을 들고 다정한 포즈를 취하고 있다.

특히 이번 게시물은 정준원이 최근 불거진 '태도 논란' 이후 약 일주일 만에 전한 SNS 근황이라는 점에서 눈길을 끈다. 정준원은 지난달 31일 '유부녀 킬러' 첫 방송을 앞두고 제작보고회에서 촬영한 공효진과의 사진을 공유한 뒤 별다른 게시물을 올리지 않았다.

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앞서 정준원은 지난 1일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에 공효진과 함께 출연해 '유부녀 킬러'를 홍보했다. 그러나 방송 이후 예상치 못한 '태도 논란'에 휩싸였다.

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당시 정준원은 질문에 곧바로 답하지 못하고 머뭇거리거나 공효진이 대신 답변하는 모습을 보였다. 대사 챌린지에서도 긴장한 듯 쉽게 말을 잇지 못했고, 결국 공효진이 대신 나서는 장면이 방송됐다.

이를 두고 일부 시청자들은 "지나치게 소극적이었다", "예능 출연 기회를 제대로 활용하지 못한 것 같다", "공효진 혼자 고생하는 것처럼 보였다" 등의 반응을 보였다.

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반면 정준원이 예능 경험이 많지 않은 데다 원래 낯을 많이 가리는 성격이라는 점을 들어 지나친 비판이라는 반응도 나왔다. 논란이 커지자 함께 촬영한 하하와 공효진을 비롯해 동료 배우 김현숙까지 정준원을 감싸고 나섰다.

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특히 공효진은 정준원이 당시 극도로 긴장한 상태였다고 설명했다. 공효진은 정준원이 녹화를 마친 뒤 실제로 구토까지 했다며 당시 상황을 전해 안타까움을 자아냈다. 하하 역시 정준원의 실제 성격과 촬영 당시 분위기를 언급하며 악의적인 태도가 아니었다는 취지로 그를 두둔했다.

정준원은 별도의 해명이나 입장 표명 없이 SNS 활동을 다시 시작했다. 논란에 직접 대응하기보다는 출연 중인 작품을 홍보하며 조심스럽게 활동을 이어가는 모습이다.

한편 1988년생인 정준원은 2015년 영화 '조류인간'으로 데뷔했다. 이후 영화와 드라마를 오가며 꾸준히 활동했으며, '언젠가는 슬기로울 전공의생활'을 통해 대중적인 인지도를 크게 높였다.

olzllovely@sportschosun.com