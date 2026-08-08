"늘 든든미" 아이유, 건강악화·전 연인 소환 중에도 '나의 아저씨' 의리 8년째ing

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 배우 아이유가 건강 문제로 활동을 잠시 멈춘 가운데서도 배우 안승균을 응원하기 위해 연극 공연장을 찾았다.

Advertisement

안승균은 7일 자신의 SNS에 "늘 든든미!"라는 짧은 글과 함께 아이유와 찍은 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 아이유는 모자를 눌러쓰고 마스크를 착용한 편안한 차림으로 안승균과 나란히 포즈를 취하고 있다. 또 다른 사진에는 공연을 마친 출연진들과 함께 기념사진을 남긴 모습도 담겼다.

두 사람의 인연은 8년 전으로 거슬러 올라간다. 아이유와 안승균은 지난 2018년 방송된 tvN 드라마 '나의 아저씨'에서 각각 이지안과 송기범 역을 맡아 호흡을 맞췄다. 극 중 송기범은 힘겨운 삶을 살아가던 이지안의 곁을 지키며 도움을 주는 친구로 등장했다. 당시 안승균 역시 인터뷰에서 아이유에 대해 "어른 같은 누나"라며 촬영 과정에서 많이 의지했다고 밝힌 바 있다.

작품이 끝난 지 8년이라는 시간이 흘렀지만 두 사람의 인연은 여전히 이어지고 있었다. 특히 안승균이 현재 연극 '더 컴업펀스'에서 에밀리오 역을 맡아 무대에 오르고 있는 가운데 아이유가 직접 공연장을 찾아 응원을 건넨 것. '더 컴업펀스'는 지난달 11일 개막해 오는 30일까지 공연된다.

Advertisement

최근 건강 문제로 활동에 제동이 걸린 아이유의 근황이라는 점에서도 관심을 모은다.

Advertisement

아이유 소속사 측은 지난달 아이유가 오랫동안 앓아온 이관개방증 증세가 악화됨에 따라 예정됐던 공연과 새 앨범 일정을 연기한다고 알렸다. 아이유 역시 팬들에게 그동안 컨디션을 돌보지 않고 무리했던 것 같다며 전문가들로부터 당분간 공연이 어렵다는 의견을 들었다고 설명했다.

다만 아이유는 지난달 31일 열린 제5회 '청룡시리즈어워즈'에 시상자로 참석하며 활동 중단 약 열흘 만에 공식석상에 모습을 드러냈다. 주지훈과 함께 무대에 오른 그는 "오늘은 안 떨릴 줄 알았는데 이 자리에 서니까 작년 생각이 나면서 심장이 쿵쿵거린다"며 밝은 모습을 보여 반가움을 안겼다.

Advertisement

이후 자신의 근황을 알리며 SNS에 사진을 업로드 했지만, 전 연인의 장기하 곡을 BGM으로 설정해 또 한번 이슈를 모으기도 했다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com