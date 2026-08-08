이재용, 주상욱과 '김부장' 빌런 투샷…"각자 악행 일삼느라 만난 적 없어"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이재용이 드라마 '김부장'을 함께한 배우들과 반가운 재회를 가졌다.

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이재용은 8일 자신의 SNS에 최근 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'에 함께 출연한 주상욱, 김지영과 찍은 사진을 공개했다.

사진 속 이재용은 주상욱과 나란히 얼굴을 맞댄 채 환하게 웃고 있다. 극 중에서는 긴장감을 불어넣었던 '빌런 라인'이었지만, 카메라 밖에서는 다정한 선후배의 모습으로 눈길을 끌었다.

이재용은 주상욱과의 특별한 촬영 비하인드도 전했다. 그는 "우리는 빌런라인~~상욱 아우와는 촬영 내내 한 번도 부딪힐 일이 없었다는…"이라며 "각자 악행을 일삼느라…ㅋㅋㅋ"라고 적어 웃음을 자아냈다.

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두 사람 모두 '김부장'에서 극의 갈등을 이끄는 악역으로 활약했지만, 각자의 서사가 별도로 전개되면서 정작 촬영 현장에서는 마주칠 기회가 없었다는 것. 작품이 끝난 뒤에야 함께 찍은 유쾌한 투샷이 공개되면서 더욱 관심을 모았다.

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김지영과의 남다른 인연도 공개했다. 이재용은 김지영과 다정하게 찍은 사진과 함께 "지영 아우는 남편, 시아버지까지 함께 촬영했던 경험이 있는 특별한 인연"이라고 밝혔다.

김지영의 남편은 배우 남성진이며 시아버지는 원로배우 남일우다. 이재용은 김지영뿐 아니라 그의 가족들과도 작품을 통해 인연을 맺었던 기억을 떠올리며 반가움을 드러냈다.

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특히 최근 종영한 '김부장'에서 이재용은 북한 첩보총국장 리응령 역으로 강렬한 빌런 연기로 존재감을 드러냈다. 주상욱 역시 극 중 악역으로 활약하며 시청자들의 몰입도를 끌어올렸다. 앞서 주상욱의 아내 차예련이 남편의 악역 연기를 두고 "욕을 많이 먹고 있다"고 너스레를 떨 정도로 강렬한 인상을 남기기도 했다.

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olzllovely@sportschosun.com