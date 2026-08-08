[공식] 박미선, 6년 몸담은 큐브 떠난다…투병 딛고 복귀 후 새 출발

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 박미선이 6년간 몸담았던 큐브엔터테인먼트를 떠나 새 출발에 나선다.

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8일 큐브엔터테인먼트는 공식입장을 통해 "박미선과 충분한 논의 끝에 최근 전속계약을 종료하기로 했다"고 밝혔다.

소속사는 "지난 2020년부터 큐브엔터테인먼트와 함께하며 언제나 따뜻한 에너지로 많은 사랑을 받아온 박미선 님에게 깊은 감사의 말씀을 전한다"며 "방송인으로서 웃음과 감동을 선사하며 어려운 시기를 이겨내신 뒤에도 보여주신 열정을 소중히 기억하겠다"고 전했다.

이어 "큐브엔터테인먼트를 떠나 새롭게 출발하는 박미선 님에게 아낌없는 응원과 격려를 부탁드린다"고 덧붙였다.

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박미선은 지난 2020년 1월 큐브엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. 당시 큐브는 박미선 영입을 통해 방송인 매니지먼트 및 영상 제작 사업을 확장하겠다는 계획을 밝힌 바 있다. 이후 약 6년간 동행을 이어온 양측은 재계약 없이 각자의 길을 걷게 됐다.

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특히 이번 전속계약 종료는 박미선이 긴 투병을 딛고 다시 방송 활동을 시작한 시점과 맞물려 더욱 눈길을 끈다.

박미선은 유방암 진단을 받은 뒤 수술과 항암 치료 등에 전념하기 위해 방송 활동을 중단했다. 오랜 기간 대중 앞에 모습을 드러내지 않았던 그는 지난해 11월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 직접 투병 과정과 근황을 전했다.

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당시 박미선은 치료 과정을 솔직하게 털어놓으며 많은 응원을 받았다. 방사선 치료를 16차례 받았으며 이후에도 약물 치료를 이어가고 있다고 밝히는 등 쉽지 않았던 시간을 고백했다. 방송 복귀 당시 짧아진 머리로 모습을 드러낸 것 역시 항암 치료를 견뎌낸 시간을 보여주며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.

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이후 박미선은 올해 6월 방송을 시작한 MBN 예능 '남의 집 귀한 가족'을 통해 본격적으로 활동에 복귀했다. 2024년 12월 종영한 TV조선 '이제 혼자다' 이후 약 1년 6개월 만의 고정 예능 복귀였다.

복귀를 앞두고 박미선은 "활동을 다시 시작해도 되나 고민이 많았고 자신감도 없었다"며 조심스러운 심경을 밝히기도 했다.

박미선은 방송뿐 아니라 개인 유튜브 채널 '나는 박미선'을 통해서도 팬들과 소통을 이어가고 있다. 등산과 골프, 건강한 식단 등 회복 이후의 일상을 공개하며 건강 관리에도 꾸준히 힘쓰고 있다.

1988년 MBC 제2회 개그콘테스트 금상으로 데뷔한 박미선은 '일요일 일요일 밤에', '해피투게더', '세바퀴' 등 수많은 인기 예능 프로그램에서 활약하며 대한민국을 대표하는 여성 방송인으로 자리매김했다.

투병이라는 큰 고비를 넘은 뒤 다시 방송 활동에 시동을 건 박미선이 6년간 함께한 소속사를 떠나게 되면서, 향후 새로운 거취와 활동에도 관심이 쏠리고 있다.

olzllovely@sportschosun.com