수척해진 황정민, 굳은 표정으로 전한 근황..영화 ‘호프’ 홍보는 멈추지 않는다

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 황정민이 최근 자신을 둘러싼 사생활 폭로와 스토킹 논란이 이어지는 상황에서도 영화 '호프' 홍보 일정을 예정대로 소화하고 있다.

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황정민은 지난 7일부터 영화 '호프'의 4주차 무대인사에 참석하며 관객들과 직접 만나고 있다. 각종 논란으로 세간의 관심이 집중된 가운데서도 영화 관련 일정에는 변함없이 모습을 드러내고 있다.

온라인을 통해 공개된 무대인사 영상에서는 황정민이 관객들에게 인사를 건네며 영화에 대한 관심과 응원을 당부하는 모습이 담겼다. 최근 심경의 무게를 짐작하게 하는 다소 수척해진 모습도 눈길을 끌었다.

황정민은 무대에서 "안녕하세요. 황정민입니다, 반갑습니다"라고 힘차게 인사한 뒤 "4주차 무대인사가 오늘부터 시작됐다. 입추이지만 더운데도 불구하고 저희 영화 찾아주셔서 너무너무 감사드린다. 영화 재밌게 보셨나. 주변 분들한테 영화 좋은 이야기 많이 해달라"며 관객들과 소통했다.

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주말에도 무대인사 일정은 이어진다. 황정민은 8일 대전을 찾아 관객들을 만난 뒤 9일에는 인천과 경기 지역을 거쳐 여의도에서 '호프' 무대인사를 진행할 예정이다.

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한편 황정민은 최근 자신을 둘러싼 사생활 관련 폭로로 논란에 휩싸였다. 한 여성 A씨가 SNS 등을 통해 황정민과의 관계에 대한 주장을 이어가면서 논란이 불거졌다.

황정민 측은 A씨의 행동을 스토킹으로 규정하고 법적 대응에 나섰다. 반면 A씨 역시 이에 이의를 제기하며 재판을 청구하고 황정민을 상대로 손해배상 소송을 제기한 것으로 알려졌다.

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tokkig@sportschosun.com