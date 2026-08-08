'러브 라이브!' 오케스트라, 서울 온다…10월 5일 해외 첫 공연

Advertisement

Advertisement

Advertisement

가상 아이돌 프로젝트의 대표주자인 '러브 라이브!'가 오케스트라 선율을 타고 한국 팬들을 찾는다.

'러브 라이브!' 공식 오케스트라 콘서트가 오는 10월 5일 서울 경희대학교 평화의전당에서 열린다. 2024년 일본에서 처음 선보인 오케스트라 공연에 이어 마련된 이번 무대는 해외 공연으로는 서울이 처음이다.

'러브 라이브!'는 2010년 시작된 가상 아이돌 육성 프로젝트다. TV 애니메이션을 중심으로 알려졌지만, 출발점부터 특정 콘텐츠 하나에 국한되지 않고 음반과 잡지, 만화, 소설, 게임 등 여러 미디어를 동시에 활용하는 방식으로 기획됐다.

Advertisement

실제 프로젝트의 첫 공개 역시 애니메이션이 아닌 음반이었다. 애니메이션 PV를 담은 '僕らのLIVE 君とのLIFE(우리의 LIVE 너와의 LIFE)'를 시작으로 다양한 콘텐츠가 이어졌으며, 이후에는 버추얼 라이브와 성우들의 실제 공연, 라디오, 방송 등 2D와 3D 영역을 넘나드는 형태로 세계관과 팬덤을 확장했다.

Advertisement

특히 '러브 라이브!'는 캐릭터와 성우, 음악을 유기적으로 연결하는 방식으로 이른바 '가상 아이돌' 문화의 대중화를 이끈 대표적인 사례로 꼽힌다. 단순히 애니메이션 속 캐릭터를 소비하는 데 그치지 않고 실제 성우의 라이브 공연까지 콘텐츠 경험을 확장했다는 점에서 이후 등장한 다양한 버추얼 아이돌 프로젝트에도 영향을 줬다.

이번 오케스트라 콘서트에서는 TV 애니메이션 1·2기에 등장했던 주요 곡들을 오케스트라 편곡으로 새롭게 들려준다. 공연 중에는 애니메이션 주요 장면을 담은 영상도 함께 상영돼 음악과 영상이 결합된 무대를 선보일 예정이다.

Advertisement

이번 공연의 연주는 일본 센다이 필하모니 오케스트라가 맡는다. 지난해 TV 애니메이션 시리즈 방송 10주년을 기념해 처음 오케스트라 공연이 개최된 데 이어, 올해 3월 일본에서 새롭게 선보인 무대가 한국으로 확장되는 셈이다.

Advertisement

'러브 라이브!'가 15년 넘게 음악과 애니메이션, 게임, 라이브 공연을 연결하며 팬들과 접점을 넓혀온 만큼, 이번 공연은 기존 인기곡을 클래식 오케스트라라는 새로운 형식으로 재해석한다는 점에서도 관심을 모은다. 서울 공연 티켓은 오는 18일 오후 2시부터 티켓링크를 통해 예매할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com