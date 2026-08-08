컴투스 '제우스: 오만의 신', 26일 정식 출시…'모두가 즐기는 경쟁' 내세워

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컴투스가 에이버튼과 손잡고 개발중인 대형 MMORPG '제우스: 오만의 신'을 오는 26일 국내 시장에 선보인다.

컴투스는 7일 서울 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 쇼케이스를 열고 '제우스: 오만의 신'의 출시 일정과 주요 콘텐츠, 서비스 방향 등을 공개했다. 게임은 26일 낮 12시 정식 출시되며, 이에 앞서 13일 오후 8시부터 캐릭터명 선점이 시작된다.

'제우스: 오만의 신'은 그리스 신화 속 최고신 제우스의 권력과 오만으로 세계에 균열이 발생했다는 설정을 기반으로 한 MMORPG다. 언리얼 엔진5를 활용한 그래픽을 앞세우는 동시에 세력 간 협력과 경쟁, 다양한 성장 방식 등을 주요 특징으로 내세웠다.

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이번 쇼케이스에서 개발진이 강조한 키워드는 '모두가 즐길 수 있는 경쟁'이다. 단순히 강한 캐릭터나 대형 길드만 경쟁 콘텐츠를 독점하는 구조에서 벗어나 개인 도전과 길드 협력, 직접적인 PvP와 간접적인 경쟁을 함께 배치했다는 설명이다.

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대표 콘텐츠로는 시즌제로 진행되는 경쟁 시스템 '오디세이아'와 여러 길드가 거점을 놓고 겨루는 '아카디아 점령전'이 공개됐다. 자신의 분신인 '페르소나'를 활용해 1대1 대결을 펼치는 '콜로세움'도 마련된다.

캐릭터 성장의 선택지도 넓혔다. 전투 중심의 클래스뿐 아니라 경제 활동에 특화된 '아티산'을 포함해 총 8종의 클래스를 선보이며, 게임에 접속하지 않은 상태에서도 캐릭터 성장을 이어갈 수 있는 AI 모드도 제공한다.

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이같은 구성은 MMORPG의 핵심 경쟁 요소는 유지하면서도 이용자마다 게임을 즐기는 방식에 차이를 둘 수 있도록 한 것이 특징이다. 특히 장시간 접속과 반복 플레이에 대한 부담을 낮추는 동시에 경쟁에 참여할 수 있는 경로를 다양화했다는 점에서 기존 MMORPG 이용자층을 폭넓게 끌어들이려는 전략으로 풀이된다.

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김대훤 에이버튼 대표는 쇼케이스에서 개인과 길드, 직접 경쟁과 간접 경쟁을 아우르는 콘텐츠를 통해 이용자들이 각자의 방식으로 역할과 성취를 찾을 수 있는 MMORPG를 만들겠다는 개발 방향을 밝혔다.

컴투스와 에이버튼은 출시 이후에도 콘텐츠와 성장 요소를 순차적으로 추가할 계획이다. 이와 함께 비정상적인 게임 이용에 대해서는 무관용 원칙을 적용하고, 이용자와의 소통을 강화하는 운영 방침도 제시했다.

한편 이날 쇼케이스에는 '제우스: 오만의 신'의 주요 NPC 판도라를 연기한 배우 박지현이 참석해 메이킹 영상과 실제 플레이 영상을 함께 살펴보고 게임에 대한 소감을 전했다. '제우스: 오만의 신'은 현재 사전예약을 진행하고 있으며, 참여 이용자에게 희귀 등급 탈것과 각종 강화 주문서 등을 제공한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com