‘트젠’ 하리수에 대시한 톱 배우 S·L·K..“남자들 지긋지긋하게 따라다녀”

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[스포츠조선 박아람 기자] 트랜스젠더 가수 하리수가 과거 자신에게 호감을 보였던 유명 배우들의 이야기를 처음으로 꺼내며 안선영과 당시를 회상했다.

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지난 7일 채널 '안선영의 이중생활'에는 하리수가 출연해 오랜 시간 이어온 안선영과의 친분부터 과거 연예계에서 받았던 관심까지 다양한 이야기를 나눴다.

이날 안선영은 하리수에게 "남자들이 언니를 지긋지긋하게 따라다녔다"며 과거 이야기를 꺼냈다. 이어 구체적인 실명을 공개하지 않는 선에서 과거 대시를 받았던 상대를 이야기해보자고 분위기를 띄웠다.

결국 하리수는 망설이다가 "톱배우..."라고 운을 뗀 뒤 S씨, L씨, K씨를 차례로 언급했다. 실명 대신 이니셜만 공개했지만 모두 톱스타였다고 설명해 안선영의 관심을 끌었다.

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안선영은 과거 하리수가 해외 활동을 마치고 돌아올 때면 주변에서 "누가 밥 먹자고 하지 않았냐"는 식으로 이야기를 나눴던 기억도 떠올렸다.

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이에 하리수는 "그렇게 이야기하니까 내가 너무 헤퍼 보인다"며 웃었다. 그러면서 자신이 실제로 받은 대시와 연애 이야기는 다르다며 "저는 한 번도 얘기한 적이 없어요"라고 선을 그었다.

안선영은 "대시를 아무나 받는 줄 아느냐"며 하리수를 치켜세우면서도 자신은 그런 경험이 없었다고 말해 웃음을 더했다.

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tokkig@sportschosun.com