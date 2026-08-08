스마일게이트 '이클립스', 9월 10일 출시…'MMOLite'로 MMORPG 새 문법 제시

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스마일게이트가 플레이 부담을 낮춘 새로운 형태의 MMORPG를 선보인다.

스마일게이트는 엔픽셀이 개발한 MMORPG 신작 '이클립스: 더 어웨이크닝'(이하 '이클립스')을 오는 9월 10일 정식 출시한다.

'이클립스'는 신의 축복으로 번영한 세계 '에데리온'과 그 이면에 존재하는 '오르테아'를 배경으로 한다. 교단이 절대적인 질서를 유지하는 세계에서 인간의 자유 의지와 각성을 다룬 서사를 게임의 중심에 놓았다.

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게임의 가장 큰 특징은 개발진이 내세운 'MMOLite'라는 방향성이다. MMORPG의 성장과 경쟁이라는 핵심 재미는 유지하면서도 장시간 접속과 반복 플레이에 대한 부담을 낮추는데 초점을 맞췄다.

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대표적인 시스템이 시간에 따라 성장하는 '성소'다. 여기에 무기 선택과 스킬 융합을 결합해 전투 과정에서 이용자가 전략적인 선택을 할 수 있도록 했다. PvP 역시 모든 이용자가 강제로 참여하는 방식이 아니라 선택적으로 즐길 수 있도록 구성했다.

최근 MMORPG 시장에서는 대규모 콘텐츠와 경쟁 요소를 강화하는 한편, 이용자의 플레이 피로도를 낮추려는 시도도 이어지고 있다. '이클립스'는 이 가운데 후자에 무게를 둔 작품으로, MMORPG의 진입장벽을 낮추면서도 성장과 전투에서 선택의 재미를 제공하는 것이 차별화 포인트다.

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스마일게이트는 정식 출시를 앞두고 사전등록을 진행하고 있다. 사전등록 참여자에게는 희귀 등급 '초월 소환권'과 '무기 외형 선택권' 등을 지급한다. 공식 카카오톡 채널을 추가한 이용자를 위한 한정 스킨과 함께 주차별 스페셜 쿠폰도 제공한다. 쿠폰을 통해 초월 및 무기 외형 소환권과 골드 등을 받을 수 있으며, 마지막 회차에서는 영웅 등급 장신구 '이클립스 반지'를 확정 획득할 수 있다.

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스마일게이트는 정식 출시 전까지 '이클립스'의 주요 콘텐츠를 순차적으로 공개하고 게임 완성도를 높여간다는 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com