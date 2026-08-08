“180kg에서 90kg 뺐다” 존 굿맨, 몰라보게 날씬해진 근황

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[스포츠조선 박아람 기자] 할리우드 배우 존 굿맨(74)의 최근 모습이 공개되면서 팬들의 관심이 쏠리고 있다. 과거와 비교해 눈에 띄게 날씬해진 모습이 담기면서 오랜 시간 이어온 체중 감량 과정도 다시 주목받고 있다.

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외신 보도에 따르면 배우 데이비드 드루이스는 지난 6일(현지시간) 개인 계정에 존 굿맨과 함께 찍은 사진을 공개했다. 두 사람은 마트에서 우연히 만난 것으로 알려졌으며, 사진 속 존 굿맨은 데이비드 드루이스 옆에서 편안한 표정으로 카메라를 바라보고 있다.

특히 눈길을 끈 것은 존 굿맨의 달라진 체격이다. 과거 작품에서 보여준 풍채와 달리 한층 슬림해진 모습에 팬들은 "몰라보겠다", "정말 많이 날씬해졌다" 등의 반응을 보였다.

존 굿맨의 체중 변화는 단기간에 이뤄진 것이 아니다. 그는 2000년대 후반부터 본격적으로 생활습관을 바꾸기 시작했다. 술을 끊고 운동을 시작하는 동시에 식습관을 개선하며 꾸준히 체중을 관리해왔다.

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한때 약 180kg에 달했던 몸무게는 지속적인 운동과 식단 조절을 거치며 약 91kg 줄어든 것으로 알려졌다. 존 굿맨은 과거 인터뷰에서 예전에는 짧은 기간에 많은 체중을 감량한 뒤 다시 살이 찌는 일을 반복했지만, 이후에는 무리하지 않고 천천히 건강을 관리하는 데 집중했다고 밝혔다.

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2023년에는 킥복싱을 운동에 추가했다고 밝히며 감량한 체중을 유지하기 위한 노력을 이어가고 있다고 전했다. 코로나19 팬데믹 당시에는 생활이 다소 흐트러지기도 했지만 다시 운동과 관리에 힘을 쏟은 것으로 알려졌다.

존 굿맨은 국내에서도 익숙한 배우다. 영화 '빅 레보스키', '몬스터 주식회사' 등으로 세계적인 사랑을 받았으며, 국내에서는 '고인돌 가족 플린스톤'의 프레드 플린스톤 역으로도 잘 알려져 있다.

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최근까지도 꾸준히 작품 활동을 이어온 존 굿맨은 올해 하반기 알레한드로 곤살레스 이냐리투 감독의 신작 '디거(Digger)'로 관객들을 만날 예정이다. 톰 크루즈 등이 함께 출연하는 작품으로, 오는 10월 2일 개봉을 앞두고 있다.

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tokkig@sportschosun.com