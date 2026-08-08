라인게임즈 신작 'QUIET', 스팀 플레이 테스트 참가자 3만명 돌파

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라인게임즈가 자체 개발중인 신작 PC 게임 'QUIET'가 스팀 플레이 테스트 시작 사흘 만에 참가자 3만명을 넘겼다. 국내뿐 아니라 글로벌 이용자들의 관심이 이어지면서 정식 출시 전 흥행 가능성을 가늠할 수 있는 지표를 확보했다.

'QUIET'는 지난 3일부터 스팀에서 플레이 테스트를 진행하고 있다. 첫번째 스테이지를 공개한 이번 테스트에서는 최대 4명이 함께 보스의 추격을 피해 탈출하는 협동 플레이를 경험할 수 있으며, 싱글플레이도 지원한다.

게임의 핵심은 '소음'이다. 이용자의 이동과 협동 과정에서 발생하는 상호작용은 물론 음성까지 게임 내 소음으로 축적된다. 소음이 커질수록 보스의 추격 속도와 집요함이 강해지는 구조여서, 동료와 얼마나 효율적으로 움직이느냐가 생존과 직결된다.

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여기에 아이템의 무게와 크기에 따른 물리 법칙을 적용해 대형 오브젝트를 직접 밀거나 끄는 등 물리적 상호작용을 강조했다. 협동 과정에서 발생하는 실수와 소음 자체가 위기로 이어질 수 있어 긴장감과 코미디를 동시에 노린 게임 구조다.

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라인게임즈는 플레이 테스트에서 수집한 이용자 의견을 반영해 시스템을 개선하고 편의 기능을 추가하는 패치도 진행했다. 앞으로도 테스트 참가자들의 피드백을 바탕으로 게임 완성도를 높여나갈 계획이다.

'QUIET'는 지구에 불시착한 오리 외계인들이 집주인 할머니의 감시를 피해 탈출한다는 독특한 설정의 협동 코미디 호러 게임이다. 귀여운 외형의 오리 외계인과 이들을 위협하는 강력한 보스의 대비를 앞세운 것이 특징으로, 최초 공개 당시부터 글로벌 이용자들의 관심을 받았다.

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특히 플레이어의 행동 하나하나가 추격의 강도를 높이는 구조는 단순한 협동 게임을 넘어 '조용히 움직여야 하지만 함께 움직여야 하는' 역설적인 재미를 만들어낸다는 점에서 'QUIET'의 차별화 요소로 꼽힌다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com