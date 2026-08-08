황정민 측 “재판 진행 중, 추가 입장 없다”..스토킹 혐의 A씨 결심공판 앞두고 조심스러운 반응

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 황정민이 스토킹처벌법 위반 등의 혐의로 고소한 A씨의 재판이 오는 11일 결심공판을 앞두고 있다.

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8일 문화일보 보도에 따르면 의정부지방법원 고양지원은 11일 A씨에 대한 결심공판을 진행한다. 이날 검찰의 구형이 예정된 가운데 황정민 측은 "재판이 진행 중인 사안이라 추가로 드릴 말씀은 없다"며 입장을 밝혔다.

황정민은 지난해 8월 A씨를 스토킹처벌법 위반 등의 혐의로 고소했다. 법원은 지난 2월 A씨에게 벌금 300만 원의 약식명령을 내렸지만, A씨가 이에 불복해 정식재판을 청구했다.

양측은 두 사람의 관계와 연락 과정에 대해 엇갈린 주장을 이어가고 있다. A씨는 황정민과 '쌍방 관계'였다는 입장인 반면, 황정민 측은 연락을 중단해 달라는 의사를 밝혔음에도 A씨의 접근이 계속됐다는 취지로 주장하고 있다.

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또 A씨는 약식명령에 불복한 데 이어 황정민을 상대로 2억 원 규모의 손해배상 청구 소송도 제기한 상태다.

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이번 결심공판에서 검찰이 어떤 구형을 내릴지 관심이 모이고 있다.

tokkig@sportschosun.com