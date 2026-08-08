'10kg 감량' 이성민, 너무 핼쑥해졌지만.."살 빠지니 혈액 검사 결과 모두 정상"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이성민이 10kg 감량 후 건강이 좋아졌다고 밝혔다.

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8일 '뜬뜬'의 웹예능 '풍향중'에는 '익산 가다가 발파중 마주치고 줄행랑친 썰 푼다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 유재석, 이성민, 지석진, 양세찬은 목적지 익산에 도착한 후 저녁 식사를 했다. 지석진은 식사를 하는 이성민을 보며 "영화 촬영 끝났으니 살을 살짝 찌울 거냐"라고 물었고, 이성민은 "찔 것 같다. 근데 살이 빠진 후 혈액검사를 하니까 다 정상으로 좋게 나왔다"라고 말했다. 이성민은 최근 영화 '국제시장2' 촬영을 위해 10kg나 감량했다고 밝힌 바 있다.

지석진은 "나는 의사가 78kg 이상 찌지 말라고 하더라"라며 다이어트 고민을 전했고 이성민은 "형 키에 78kg면 많이 나가는 거 아니다"라고 짚었다. 지석진은 72kg을 목표로 두고 싶다면서 유재석에게 "내게 5kg만 가져가라"라며 농을 던졌고, 유재석은 "줘요. 포장해 주세요"라며 한술 더 떴다.

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이어 유재석은 이성민에게 "너무 많이 먹는 것도 그렇지만 식욕이 없으면 그것도 안 좋더라"라며 이성민의 건강을 걱정하기도 했다.

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joyjoy90@sportschosun.com