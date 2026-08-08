배정남·나영석PD, 끈질긴 불화설 또 해명…"라이브 방송 100만 봐 씁쓸했다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 모델 겸 배우 배정남과 나영석 PD가 수년째 따라다니고 있는 불화설을 다시 한번 해명했다.

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7일 공개된 유튜브 채널 '채널십오야'에는 영화 '오케이마담2' 출연진이 함께한 회식 콘셉트의 영상이 공개됐다. 이날 자리에는 엄정화, 박성웅, 배정남을 비롯한 배우들과 나영석 PD가 모여 영화 촬영 비하인드부터 서로의 인연까지 다양한 이야기를 나눴다.

이날 배정남은 약속 시간보다 일찍 회식 장소에 도착했다. 배정남을 맞이한 나영석 PD는 "야, 왜 이렇게 너 빨리 왔어?"라며 반가워했다. 그러면서 돌연 카메라를 의식한 듯 "정남아, 카메라 앞이잖아. 친한 척해"라고 너스레를 떨었다.

그러자 배정남은 곧바로 "친합니다. 저는 친합니다. 사랑합니다"라고 강조해 웃음을 자아냈다. 오랜 시간 두 사람을 따라다닌 불화설을 오히려 농담 소재로 활용한 것.

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이후 실제로 '불화설' 이야기가 다시 등장했다. 대화 도중 과거 두 사람의 불화설 이야기가 나오자 나영석 PD는 "정남이랑 불화설이 한번 났다"고 먼저 입을 열었다. 이를 들은 출연진이 "그거 진짜예요?"라고 묻자 현장에는 웃음이 터졌다.

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나영석 PD는 해당 소문이 생각보다 오랫동안 이어졌다며 "진짜 너무 많은 사람이 물어봤다. '진짜예요?' 이렇게"라고 털어놨다.

두 사람의 불화설은 과거 예능에서 배정남의 모습을 두고 웃음을 만들기 위해 했던 이야기가 확대되면서 불거진 것으로 전해졌다. 나영석 PD는 당시 배정남이 "밥만 혼자 챙겨 먹는다"는 식으로 재미를 위해 언급했던 상황을 떠올리면서도 "내가 진짜 그 정도로 얘기하진 않았던 것 같은데"라고 설명했다.

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특히 나영석 PD는 이후의 행보만 봐도 불화설은 사실이 아니라고 강조했다. 그는 "그러고 나서 우리는 '악마는 정남이를 입는다'를 시즌2까지 찍었다. 뻔히 같이 하고 있는데도 사람들이 안 믿는다"고 황당해했다.

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결국 두 사람은 불화설을 직접 해명하기 위해 라이브 방송까지 진행했다고. 나영석 PD는 "그래서 정남이랑 라이브를 한번 했다"며 당시에도 심각하게 해명 방송을 준비한 것은 아니었다고 밝혔다.

그는 "어느 날 정남이가 할 일도 없다고 해서 '야, 와서 재미로 라이브나 한번 해'라고 했다"며 "'저희 불화 아닙니다. 저희 친합니다'라고 했는데 라이브가 순식간에 100만이 갔다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

배정남과 나영석 PD가 불화설을 직접 부인했음에도 관심이 폭발적으로 쏠린 것. 나영석 PD는 예상 밖의 높은 관심에 "솔직히 좀 씁쓸했다"고 고백하기도 했다.

그러면서 과거 배정남과 함께했던 촬영 당시를 떠올리며 그의 성실함을 다시 한번 강조했다. 나영석 PD는 당시 적은 인원으로 사람들을 응대하고 청소까지 해야 하는 등 일이 상당히 많았다면서 "우리 셋이서 할 수 있는 양이 아니었다"고 회상했다.

이어 "우리 정남이 열심히 했다"며 "정남이가 열심히 안 할 친구는 아니다"라고 배정남을 감싸 두 사람 사이의 불화설에 다시 한번 선을 그었다.

앞서 배정남과 나영석 PD는 예능 프로그램을 함께한 뒤 불화설에 휩싸였지만 이후에도 '악마는 정남이를 입는다' 등을 통해 꾸준히 호흡을 맞췄다. 이번 '채널십오야'에서도 서로를 편하게 대하며 오래된 불화설을 유쾌한 에피소드로 풀어내 눈길을 끌었다.

한편 배정남은 오는 8월 12일 개봉하는 영화 '오케이마담2'로 관객들과 만난다. '오케이 마담2'는 더위 탈출, 현생 탈출, 초호화 크루즈 여행을 떠난 전직 레전드 요원 미영(엄정화 분)의 가족들이 푸른 바다 한복판, 크루즈 납치 사건에 휘말리면서 벌어지는 코믹 액션 영화다.

olzllovely@sportschosun.com