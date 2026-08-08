넷마블문화재단, 임직원 가족 초청해 '직업 체험·게임 교육' 진행

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넷마블문화재단이 여름방학을 맞아 임직원 자녀들에게 부모의 직업을 소개하고 가족 간 소통의 기회를 마련했다.

넷마블문화재단은 지난 4일 넷마블 지타워에서 임직원 가족을 대상으로 '가족 견학프로그램'을 진행했다고 밝혔다.

이번 프로그램은 임직원 자녀들이 부모가 어떤 일을 하는지 직접 체험하고 회사에 대한 이해를 높일 수 있도록 마련됐다. 동시에 부모와 자녀가 함께 시간을 보내며 가족 간 유대감을 높이는 데 초점을 맞췄다. 행사는 '엄마·아빠 회사 소개', '자녀 게임 지도 교육법 및 고민 솔루션', '엄마·아빠 직업 체험', '지타워 스탬프 투어' 등으로 구성됐다.

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먼저 넷마블 임직원이 자녀들에게 회사를 직접 소개하며 부모의 직업과 게임 기업의 업무를 설명했다. 부모들은 게임문화재단 최정호 소장의 '자녀 게임 지도 교육법 & 고민 솔루션' 강의를 들으며 자녀의 게임 이용을 지도하는 방법과 실제 가정에서 겪는 고민에 대한 해결책을 살펴봤다.

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자녀들은 별도의 직업 체험 프로그램에 참여해 게임 개발과 발표 과정을 경험했다. 단순히 게임을 즐기는 것을 넘어 게임이 만들어지는 과정을 직접 체험하면서 게임업계 직무와 진로를 알아보는 시간으로 구성됐다.

가족이 함께 참여하는 프로그램도 마련됐다. 참가자들은 넷마블게임박물관 곳곳에 숨겨진 미션을 수행하는 '지타워 스탬프 투어'와 가족사진을 남기는 '넷마블게임박물관 우리 가족 인생네컷 촬영' 등을 진행했다.

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넷마블문화재단은 이번 행사를 통해 게임을 매개로 부모와 자녀가 서로의 일과 관심사를 이해할 수 있는 기회를 제공했다. 특히 게임 기업 임직원 가족을 대상으로 한 프로그램인 만큼 자녀의 게임 이용에 대한 교육과 부모의 직업 체험을 함께 구성한 점이 눈에 띈다.

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한편 넷마블문화재단은 건강한 게임문화 확산과 미래 창의 인재 양성, 나눔 문화 확산을 위해 2018년 출범했다. '문화 만들기', '인재 키우기', '마음 나누기'를 중심으로 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com