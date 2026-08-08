'트롯 신동' 이수연, 가수 활동에도 놀라운 성적표.."'잘함'이 한가득"

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[스포츠조선 이게은기자] '트롯 신동' 이수연이 가수 활동뿐 아니라 학업에서도 우수한 면모를 보였다.

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이수연은 지난 7일 유튜브 채널 '국보 이수연'을 통해 자신의 버킷리스트였던 '친구들과의 파자마 파티'에 도전했다.

공개된 영상에서 이수연은 단 한 과목을 제외하고 모두 '잘함'을 받은 우수한 성적표를 공개해 눈길을 끌었다. 가수 활동과 더불어 바쁜 일정 속에서도 학교생활에 충실히 임해 온 이수연은 수행 평가 비하인드 스토리를 전하며 감탄을 자아냈다.

이날 집으로 친구들을 초대한 이수연은 파자마 차림으로 본격적인 파티를 시작했다. 양쪽으로 올려 묶은 '뿌까 머리' 메이크업과 잠옷 외출 벌칙을 건 핑퐁 게임을 진행한 이수연은 불운이 겹치며 최종 벌칙자가 됐고 이수연은 친구들과 함께 인근 마트를 찾아 벌칙을 수행하던 중 우연히 만난 어린이 팬과 다정하게 사진을 찍어주는 팬 서비스로 보는 이들을 미소 짓게 만들었다.

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이어 친구들과 '마음 질문 카드'를 통해 또래다운 진솔하고 순수한 이야기를 나누는가 하면, 매운 라면을 섞어 먹고 함께 '현역가왕3'를 시청하는 등 평범한 일상을 가감 없이 보여줬다.

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한편 이수연은 매주 '국보 이수연' 채널을 통해 생일 파티부터 놀이공원 방문기, '가요무대' 및 '전국노래자랑' 등 방송 비하인드, 각종 커버 무대까지 다채로운 매력이 담긴 콘텐츠를 선보이고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com