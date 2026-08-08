'타이탄 러쉬: 서바이벌', 국내 정식 출시…직접 제작·조종하는 SF 기갑 전략 게임

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엔조이게임(ENJOY GAME LIMITED)의 SF 기갑 전략 게임 '타이탄 러쉬: 서바이벌'이 국내 시장에 정식 출시됐다. 엔조이게임은 7일 '타이탄 러쉬: 서바이벌'을 구글 플레이와 애플 앱스토어를 통해 출시했다고 밝혔다.

'타이탄 러쉬: 서바이벌'은 외계 괴수의 침공으로 인류 문명이 붕괴한 미래를 배경으로 한다. 이용자는 거대 기갑 병기인 타이탄을 직접 제작하고 조종하며 인류 생존을 위한 전투에 나선다.

게임의 핵심은 이용자가 타이탄의 부품을 직접 조합해 자신만의 기체를 만들 수 있다는 점이다. 머리와 몸체, 무기 장착부 등을 자유롭게 구성할 수 있으며 근접 전투와 돌격, 화력 지원 등 원하는 전투 방식에 맞춰 기체를 설계할 수 있다. 전투에서 얻은 부품을 활용해 기체를 지속적으로 강화하고 외형과 성능을 커스터마이징하는 것도 가능하다.

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타이탄을 운용하는 지휘관 시스템도 마련됐다. 파일럿 실비아와 엔지니어이자 기갑 파일럿인 에바를 비롯한 다양한 지휘관이 등장하며, 각각 고유 능력과 스킬을 갖는다. 어떤 지휘관을 선택하고 타이탄과 조합하느냐에 따라 전투 전략을 달리할 수 있다.

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전투에서 벗어나 생존 거점을 발전시키는 콘텐츠도 제공한다. 이용자는 생존자를 구조한 뒤 생산, 연구, 방어 등 다양한 시설에 배치하고 수경 농장과 해수 담수화 시설, 자원 생산 시설 등을 건설해 피난처를 확장하게 된다.

다른 이용자들과 함께하는 연맹 시스템도 지원한다. 연맹원끼리 자원을 공유하거나 전초기지를 건설할 수 있으며, 거대 괴수 토벌과 협동 방어 등 공동의 목표를 수행하는 콘텐츠도 즐길 수 있다. 정식 출시를 기념한 성장 지원 이벤트도 진행한다. 게임에 접속한 이용자에게 영웅 경험치와 자원 상자, 다이아몬드, 고급 모집권, 생존자 모집권 등을 제공한다.

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'타이탄 러쉬: 서바이벌'은 모바일 양대 마켓에서 내려받을 수 있다. 다양한 타이탄을 직접 설계하는 기갑 커스터마이징과 전투, 생존 거점 운영을 결합한 만큼 전략 게임 이용자들에게 어떤 반응을 얻을지 주목된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com