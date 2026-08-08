'칼라드리우스2/다크 엘레멘트', 올겨울 PS5·닌텐도 스위치·스팀 출시

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2D 탄막 슈팅 게임 '칼라드리우스' 시리즈가 13년 만에 완전 신작으로 돌아온다.

에이치투 인터렉티브는 '칼라드리우스' 시리즈 최신작 '칼라드리우스2/다크 엘레멘트(Caladrius２/Dark Element)'를 올 겨울 PS5(플레이스테이션5), 닌텐도 스위치, PC(스팀)로 전 세계에 출시할 예정이라고 밝혔다.

'칼라드리우스2/다크 엘레멘트'는 다크 고딕 분위기의 세계관을 배경으로 펼쳐지는 2D 탄막 슈팅 게임이다. 시리즈 첫 작품 이후 13년 만에 선보이는 신작으로, 새로운 캐릭터와 한층 강화된 전투 시스템을 앞세웠다.

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게임에는 신예 일러스트레이터들이 디자인한 캐릭터들이 등장한다. 각기 다른 개성과 이야기를 지닌 캐릭터들과 함께 어둠에 휩싸인 전장을 누비며 탄막을 돌파하는 것이 기본적인 플레이 방식이다.

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전작의 특징적인 시스템도 발전된 형태로 담겼다. 플레이어와 보스가 피해를 입을 때 특별한 컷인 일러스트가 등장하는 '수치 브레이크' 시스템이 다시 적용됐으며, 이번 작품에서는 한층 진화한 형태로 선보인다.

'엘리먼트 샷'도 주요 전투 시스템이다. 강화된 엘리먼트 샷을 활용해 다양한 공격을 구사할 수 있으며, 끊임없이 몰려오는 적과 탄막의 패턴에 맞춰 공격을 선택하는 전략적 플레이가 요구된다. 빠른 전개와 높은 난도의 탄막 역시 시리즈의 정체성을 이어간다. 순간적인 판단과 정교한 조작을 통해 화면을 가득 채우는 탄막을 피해야 하는 만큼 고전 2D 슈팅 특유의 속도감과 긴장감을 경험할 수 있다.

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특히 아름다움과 어둠, 광기가 공존하는 다크 고딕풍 비주얼을 통해 시리즈 특유의 독특한 분위기를 강화했다. 캐릭터 일러스트와 피격 연출 등을 결합해 탄막 슈팅 장르에서 차별화된 시각적 경험을 제공한다는 구상이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com