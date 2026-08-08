장동민, 이상준에 “눈 너무 높은데 여자 만나는 스킬 없어” 팩폭

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] '끝까지 간다! 독박투어'에 '여행 친구'로 나선 이상준이 '독박즈'의 연애 조언을 완전 거부해 웃음을 안긴다.

Advertisement

8일(오늘) 밤 9시 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 10회에서는 전남 목포로 국내 여행을 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 '여행 친구' 이상준과 함께 유달산이 한 눈에 내려다보이는 아름다운 섬 '고하도'를 방문하는 모습이 펼쳐진다.

이날 '독박즈'는 이상준의 추천으로 목포의 필수 관광 코스인 케이블카를 타러 차를 타고 이동한다. 차 안에서 이상준은 "그러고 보니 이중에 나만 결혼을 안했네?"라며 결혼 이야기를 꺼낸다. 장동민은 "너는 (여자 보는) 눈이 너무 높아. 그리고 여자 만나는 스킬도 없어"라고 이상준에게 팩폭한다. 그러자 김준호는 "우리가 여자 사귀는 방법을 알려줘야겠구나"라며 '거만 모드'를 켠다. 하지만 이상준은 "여기서 제가 볼 땐, (연애 방법을) 알려줄 만한 사람이 한 명도 없는 것 같은데?"라고 '독박즈'의 조언을 거부한다. 자존심이 상한 홍인규는 김준호를 가리키면서 "여기 연예인(김지민)이랑 결혼한 사람도 있어"라고 받아친다.

직후 김준호는 잠깐 생각에 잠기더니, "근데 너랑 비슷한 포지션의 사람이 조언해주는 게 맞을 것 같다. 대희 형이랑 나는 (비주얼이) 멀쩡하잖아"라면서, "(비주얼이) 안 멀쩡한 동민이한테는 조언 받을 만하다"라고 해 장동민을 제대로 긁는다. 이에 모두가 박장대소하는 가운데, 이상준은 "자꾸 이러면 나 목포에서 독박 한 번도 안 걸릴 거다"라고 맞불을 놔 현장을 초토화시킨다.

Advertisement

티격태격 케미를 발산하던 이들은 잠시 후, 국내 최장 해상 케이블카 탑승장에 도착한다. 이후 케이블카에 오르고, 이상준은 '고소공포증'이 있는 김준호에게 투명한 유리로 된 케이블카 바닥을 구경하라고 권한다. 계속된 권유에 김준호는 화가 나서 "너 자꾸 그러면 직장 내 괴롭힘이야!"라며 급발진한다. 얼마 후, '고하도'에 하차한 이들은 전망대에 올라 아름다운 목포의 풍광을 눈에 담는다. 또, 케이블카 비용 등을 건 '독박 게임'을 한다. 그런데 '독박즈'는 이상준을 독박에 걸리게 하기 위해 은밀한 작전을 가동하고, 이를 간파한 이상준은 "그냥 내가 돈 다 내고 집에 갈게!"라고 발끈한다. 당황한 장동민은 오히려 더 정색하면서 "우리가 너 1독 먹이려고 이렇게까지 해야 돼?"라며 '현타'를 호소해 모두를 폭소케 한다.

Advertisement

과연 '독박즈'가 '무독 행진'을 이어온 이상준에게 '독박'을 씌울 수 있을지, 이들의 '찐친 케미'가 폭발한 목포 여행기는 8일(오늘) 밤 9시 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 10회에서 만날 수 있다.

tokkig@sportschosun.com