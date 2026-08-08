웹젠, 올 상반기 영업익 26.8% 감소…하반기 신작 공개로 반등 노린다

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웹젠이 신작 출시 공백의 영향으로 올해 상반기 실적이 뒷걸음질쳤다. 다만 하반기부터 자체 개발 신작들의 정보를 순차적으로 공개하며 실적 반등을 위한 준비에 속도를 낸다.

웹젠은 2026년 상반기 연결 기준 영업수익 773억원, 영업이익 110억원을 기록했다고 6일 공시했다. 전년 동기와 비교해 영업수익은 4%, 영업이익은 26.8% 감소했다. 반면 당기순이익은 전년 상반기 일시적인 감소에 따른 기저효과로 89% 증가했다. 2분기 실적만 보면 영업수익 380억원, 영업이익 56억원, 당기순이익 63억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간보다 각각 2.8%, 8.4%, 6.4% 감소한 수치다.

올해 상반기에는 눈에 띄는 신작 출시가 없었던 만큼 기존 게임들의 매출에 실적이 좌우됐다. 반면 하반기부터는 분위기가 달라질 전망이다. 웹젠은 그동안 개발해온 신작들의 정보를 공개하면서 내년을 겨냥한 라인업 구축에 나선다.

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자회사 웹젠크레빅스가 개발중인 전략게임 'PROJECT D1'은 올해 하반기 처음으로 게임 관련 정보가 공개될 예정이다. 웹젠은 2027년 출시를 목표로 개발 일정을 진행하고 있다.

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네이버 웹툰 '디펜스 게임의 폭군이 되었다'를 원작으로 한 게임도 개발중이다. 이 작품은 도트그래픽을 기반으로 한 2.5D 비주얼에 타워디펜스와 던전오펜스 요소를 결합한 복합장르 게임으로 제작되고 있다. 원작의 서사를 게임 내 전략 요소와 결합하는 방식으로 차별화를 꾀하고 있다.

전략 디펜스 게임 '게이트 오브 게이츠'도 개발이 진행되고 있다. 디펜스 장르의 전략적 요소에 로그라이크 방식의 육성 시스템을 더한 것이 특징으로, 웹젠은 이르면 올해 하반기 추가 정보를 공개할 계획이다.

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'뮤(MU)' IP를 활용한 대형 신작 'PROJECT G' 역시 개발이 이어지고 있다. 웹젠레드스타가 언리얼 엔진5를 기반으로 개발하고 있으며, 국내뿐 아니라 서구권 시장까지 염두에 둔 작품이다. 비공개 테스트 이후 전면적인 재정비에 들어간 '테르비스'도 일본 시장 공략에 시동을 건다. 일본 서브컬처 전시 행사인 코미케 출품을 통해 게임을 알릴 예정이다.

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웹젠의 신작 전략에서 눈여겨볼 부분은 기존 IP와 신규 장르의 병행이다. '뮤'처럼 이미 해외에서 매출 기반을 확보한 IP를 유지하는 동시에 웹툰 IP와 자체 개발작을 앞세워 새로운 성장동력을 확보하려는 구도다.

특히 기존 게임을 통해 안정적인 현금창출력을 확보한 웹젠이 이를 신작 개발과 해외 사업 확대에 재투자하는 구조가 만들어지고 있다는 점에서 향후 신작 성과가 중요해졌다. 올해 하반기는 단순한 신작 정보 공개를 넘어, 웹젠의 중장기 성장 전략이 시장에서 어느 정도 구체화되는 시기가 될 것으로 보인다.

김태영 웹젠 대표는 "내년으로 가시화된 신작 게임들을 알리기 위해 하반기에 적극적인 사업 일정을 준비하고 있다"며 "예정된 특별배당금 지급 이행 등 주주가치 제고 노력을 지속하고 게임 사업에 대한 투자를 이어가며 중장기 성장에 대비하겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com