'14년 비건' 푸드 크리에이터, 스테이크 한 점에 '폭풍 오열'…조회수 2000만 돌파

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[스포츠조선 이지현 기자] 14년 동안 비건 생활을 이어온 미국의 한국계 푸드 크리에이터가 오랜만에 맛본 스테이크 한 점에 눈물을 쏟는 모습이 온라인에서 뜨거운 화제를 모으고 있다.

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최근 틱톡 크리에이터 'Love_soo'는 남편과 함께 스테이크를 먹는 모습을 담은 영상을 공개했다. 해당 영상은 빠르게 확산되며 조회 수 약 2000만 회를 기록하는 등 큰 관심을 받았다.

영상 속 여성은 무려 14년 동안 비건 식단을 유지해왔다고 밝혔다. 오랜 시간 육류를 먹지 않았던 만큼 스테이크를 앞에 두고 쉽게 입을 떼지 못하는 모습이었다.

남편이 직접 스테이크를 굽기 시작하자 여성은 긴장한 표정을 감추지 못했다. 남편 역시 농담을 건네며 분위기를 풀어줬지만, 막상 고기를 먹을 순간이 다가오자 여성은 "무섭다"며 망설였다.

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특히 스테이크를 작은 크기로 자른 뒤에도 한동안 입에 넣지 못했다. 여성은 먹기도 전부터 눈물이 날 것 같다며 감정이 북받친 모습을 보였다.

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이를 지켜보던 남편은 억지로 먹을 필요가 없다며 아내를 안심시켰다. 마음이 바뀌면 자신이 대신 먹겠다며 머리를 쓰다듬어주기도 했다.

결국 여성은 조심스럽게 스테이크 한 조각을 입에 넣었다. 첫 입을 씹던 여성의 표정은 곧바로 달라졌다. 잠시 후 그는 눈물을 터뜨리며 스테이크의 맛에 놀라움을 나타냈다. "너무 맛있다"며 감탄했고, 이를 본 남편 역시 예상치 못한 반응에 웃음을 보였다.

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여성은 오랫동안 고기를 먹지 않았던 탓에 스테이크에서 불쾌하거나 강한 고기 냄새가 날 것이라고 예상했다고 설명했다. 하지만 실제로 먹어본 뒤에는 자신의 예상과 달랐다며 맛과 부드러운 식감에 연이어 감탄했다.

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이어 마늘을 곁들인 스테이크까지 한입 더 먹은 여성은 다시 한번 감정이 북받친 듯 눈물을 보였다. 14년간 이어온 식습관을 깨고 처음 스테이크를 맛보는 장면은 온라인에서도 뜨거운 반응을 불러왔다.

일부 누리꾼들은 "지난 14년 동안 못 먹은 스테이크를 생각해서 우는 것 아니냐", "오랫동안 먹지 않았던 음식을 다시 맛보면 저런 감정이 들 수도 있을 것 같다"며 유쾌한 반응을 보였다.

한편 해당 영상은 해외 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 확산됐으며, 공개 이후 약 2000만 조회 수를 기록한 것으로 전해졌다.

olzllovely@sportschosun.com