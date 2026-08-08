“목디스크 때문에 손이 덜덜”..한승연, 생일 카페서 포착된 건강 이상설 진실

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 겸 배우 한승연이 최근 손 떨림 증상으로 팬들의 걱정을 산 가운데, 그 원인이 목디스크인 것으로 전해졌다.

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8일 OSEN 보도에 따르면 한승연은 최근 목디스크 증상이 심해지면서 손 떨림까지 나타났으며, 현재 치료를 받으며 회복에 힘쓰고 있다.

앞서 한승연은 지난달 팬이 마련한 생일 카페를 찾았다가 장난감을 만지는 모습이 공개됐다. 당시 손이 눈에 띄게 떨리는 모습이 포착되면서 온라인에서는 건강에 문제가 생긴 것 아니냐는 우려가 나왔다. 일부 누리꾼들은 갑상선 질환 등을 언급하며 건강 상태를 추측하기도 했다.

하지만 확인 결과 손 떨림은 목디스크 증상에 따른 것으로 알려졌다. 최근 일정에서도 비슷한 모습이 여러 차례 포착됐던 것으로 전해졌다.

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한편 한승연은 2007년 그룹 카라로 데뷔해 가수로 활동했으며, 이후 배우로도 영역을 넓혀 '청춘시대', '열두밤', '괴리와 냉소', '춘화연애담' 등 다양한 작품에 출연했다.

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tokkig@sportschosun.com