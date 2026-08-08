유아인, '남사친'과 얼굴 맞대고 '한층 밝아진' 근황…"우리 행님 사랑할게"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 유아인의 한층 밝아진 근황이 공개됐다.

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8일 온라인상에는 패션 브랜드 베아크(VEAK) 대표와 유아인이 함께 촬영한 스티커 사진이 공개돼 관심을 모았다.

공개된 사진에는 흰색 상의를 맞춰 입은 듯한 두 사람이 스티커 사진 부스 안에서 다양한 포즈를 취하는 모습이 담겼다.

무엇보다 눈길을 끄는 것은 두 사람 사이의 거리였다. 유아인과 대표는 서로 얼굴을 맞댄 채 눈을 감고 장난스러운 표정을 짓는가 하면, 한 사람의 팔을 상대방 머리 위에 올린 채 입술을 내미는 등 꾸밈없는 모습을 보여줬다.

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또 다른 컷에서는 어깨를 맞댄 채 카메라를 바라봤고, 서로의 얼굴 가까이 다가가 장난을 치는 모습도 포착됐다. 격식 있는 자리에서 촬영한 사진과는 달리 오랜 친구 사이에서나 볼 법한 자연스럽고 편안한 분위기가 고스란히 담겼다.

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특히 흑백으로 인화된 사진에는 "우리 행님 사랑할게"라는 문구까지 새겨져 있어 눈길을 끌었다. 사진 한 장만으로도 두 사람이 평소 각별한 친분을 이어오고 있음을 짐작하게 했다.

베아크와 유아인의 인연은 오래전부터 이어져 온 것으로 알려졌다. 유아인은 과거 베아크의 화보에 직접 등장하는가 하면 자신의 SNS를 통해 브랜드를 소개하는 등 오랜 기간 각별한 인연을 이어왔다

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한편 유아인은 최근 지인들과 함께하는 모습이나 공개 행사 참석을 통해 조금씩 근황을 드러내고 있다.

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지난달에는 나홍진 감독의 신작 영화 '호프' VIP 시사회장을 찾기도 했다. 유아인은 지난 7월 13일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 진행된 '호프' VIP 시사회에 참석해 카메라 앞에 섰다.

이에 유아인의 연예계 복귀 여부에도 관심이 쏠리고 있다. 유아인은 최근 영화 '파묘'를 연출한 장재현 감독의 신작 '뱀피르'(가제) 출연설에 휩싸였다.

'뱀피르'는 뱀파이어를 소재로 한 작품으로, 브램 스토커의 고전 소설 '드라큘라'에서 영감을 받은 것으로 알려졌다. 장재현 감독이 천만 관객을 동원한 '파묘' 이후 선보이는 차기작이라는 점에서도 일찌감치 기대를 모으고 있다. 영화는 현재 기획 및 프리 프로덕션 단계로, 빠르면 오는 10월 촬영에 돌입하는 것을 목표로 준비 중이다.

유아인의 출연 여부는 아직 확정되지 않았다. 투자배급사 NEW 측은 지난 7월 유아인의 출연설과 관련해 그를 포함한 여러 배우와 캐스팅을 조율하고 있다는 취지의 입장을 밝혔다. 이에 따라 '뱀피르'가 유아인의 본격적인 연기 복귀작이 될지 관심이 이어지고 있다.

olzllovely@sportschosun.com