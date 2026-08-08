'치매 증상' 김창옥, 얼굴 붓더니 결국 병원 정밀검사.."아픈 이들에게 기적을"

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[스포츠조선 김수현기자] '소통 전문가' 김창옥이 병원에서 정밀검사를 받고 있는 근황을 공개해 팬들의 걱정을 자아냈다.

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김창옥은 지난 7일 자신의 근황을 전하며 "시간이 지나고 지금이 어찌 기억될지 살짝 궁금"이라고 적었다.

함께 공개한 사진에는 병원에서 정밀검사를 받고 있는 모습이 담겼다.

이어 김창옥은 "아픈 모든 사람들에게 기적을"이라는 메시지를 덧붙이며 현재 자신의 상황에 대한 심경을 전했다.

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앞서 김창옥은 얼굴 일부가 눈에 띄게 부어오른 모습을 공개 해 건강이상설이 불거지기도 했다. 당시 그는 "얼굴에 손님이 오셨네요"라는 짧은 글과 함께 부어오른 얼굴을 공개해 팬들의 우려를 불러일으켰다.

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김창옥은 최근 옻칠 회화 작업에도 깊이 몰두하고 있다. 오는 9월 3일 개인전을 앞둔 데다 '2026 제주 비엔날레' 전시 참여까지 예정돼 있어 작품 준비로 바쁜 시간을 보내고 있는 것으로 알려졌다. 이 과정에서 옻칠 작업과 관련해 부상을 입은 것으로 보인다.

김창옥의 건강을 둘러싼 우려가 커진 것은 이번이 처음은 아니다.

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그는 지난 2023년 알츠하이머 치매 의심 소견을 받은 사실을 직접 털어놓으며 강연 활동을 줄이겠다고 밝혔다.

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당시 김창옥은 갱년기를 심하게 겪은 뒤 몇 달 전 치매 전 단계 판정을 받았다며 인지 및 기억력 검사 결과를 공개했다. 그는 100점 만점에서 70점이 50대 평균이라면 자신은 1점이 나왔다며 "기억을 못 하는 거다"라고 고백했다.

치매 의심 소견을 받은 뒤의 심경을 묻는 질문에는 아직 확정적인 진단을 받은 것은 아니라면서도 알츠하이머 검사를 제안받은 상태라고 설명했다.

한편 1999년 뮤지컬 배우로 데뷔한 김창옥은 이후 '소통'을 주제로 한 강연을 통해 대중적인 인기를 얻었다. 특유의 재치 있는 입담과 공감 어린 이야기로 이름을 알리며 방송과 강연을 오가는 활발한 활동을 펼쳐왔다.

shyun@sportschosun.com