김구라 늦둥이 딸, 5살인데 벌써 남다른 끼…그리 "동생이 연예인 했어야"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 김구라의 아들 그리가 만 5살인 늦둥이 동생 수현 양의 남다른 끼를 언급했다.

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7일 유튜브 채널 '김그리'에서는 그리가 친할머니와 동생에 대해 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

영상 속 그리는 동생 수현 양 나이를 묻는 질문에 "만으로 다섯 살이다. 이제 입학 준비하고 내년에 학교에 간다"라고 밝혔다.

이어 할머니는 "똑똑하냐"라고 물었고, 그리는 "끼가 많다. 나는 옛날에 앞에서 말 시키고 그러면 부끄러워했다. 근데 아기는 부끄러워하지 않더라"라면서 동생의 남다른 끼를 자랑했다. 이어 "동생이 연예인이 됐어야 했나보다. 괜히 아빠 따라가서 내가 연예인이 됐다"라면서 "나는 어렸을 때부터 방송했으니까 뭐 하려고 했는지 모른다. 너무 어렸을 때부터 방송했다"라고 밝혔다. 그러자 할머니는 "아빠랑 방송할 때 아주 귀여웠다"라면서 어린 시절 그리의 모습을 떠올리며 환하게 웃었다.

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그리가 동생의 연예계 가능성을 언급한 것은 이번이 처음은 아니다. 앞서 지난 6월 그리는 해당 채널을 통해 자신의 사주를 보는 과정에서 동생의 사주에 대해서도 질문했다.

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당시 그리는 "아버지가 동생은 절대로 연예인 안 시킨다고 했다. 연예인 아니더라도 어렸을 때부터 나처럼 방송 활동은 안 시킨다고 했다"며 김구라의 교육 방침을 전했다. 이어 "장점도 있지만 단점도 명확하게 있기 때문이다. 활동을 하더라도 좀 커서"라고 덧붙였다.

한편, 김구라는 2020년 12세 연하의 비연예인과 재혼한 후 2021년 늦둥이 딸을 얻어 많은 축하를 받았다.

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최근 김구라는 딸이 원하던 국제학교에 2차 합격했음을 알리기도 했다.

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anjee85@sportschosun.com