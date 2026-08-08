정가은, 49세 맞아? 동안 메이크업에 '확 달라진 얼굴'.."아이돌 무대 서도 될듯"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 정가은이 동안 메이크업에 도전해 20대 못지않은 비주얼을 뽐냈다.

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8일 정가은의 유튜브 채널 '롤코언니 가은이'에는 '49살이라면 믿겠어요? 롤코언니 가은이 동안메이크업 [feat 청담 숨겨진1티어 선생]'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 정가은은 '정가은 20대로 만들기 프로젝트'에 나섰다. 그는 "확 변신을 시켜주실 수 있는 분이 있다고 해서 MZ처럼 변신을 해보려 한다"며 "그래서 생얼로 왔다"고 말하며 화장기 없는 민낯을 공개했다.

정가은은 "리즈 시절로 돌아가 보고 싶기도 하고 모든 여자들이 다 갈망하지 않을까요?"라며 "이왕 간 김에 나만 메이크업을 폴라당 받는 게 아니라 메이크업을 어떻게 해야 어려 보일 수 있는지 포인트 메이크업을 배워서 알려드리겠다"고 밝혔다.

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청담동의 한 메이크업숍을 찾은 정가은은 "오늘 옷도 어려 보이게 신경을 썼다"며 청청 패션으로 등장했다.

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본격적인 메이크업에 앞서 기초 케어부터 시작된 가운데, 정가은은 원장의 남다른 스킬에 감탄했다. 그는 "피부가 어려진 것 같다. 정가은은 몇 살이나 어려질까요?"라며 기대감을 드러냈다.

이에 원장은 "일단 피부는 열 살 어려졌다"고 말했고, 정가은 역시 "내 입으로 하긴 좀 그렇지만 피부는 지금 20대 같다"며 놀라워했다.

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이후 메이크업 과정에서는 1998년생인 샵 부원장과 정가은의 나이 차이가 20세라는 사실도 공개됐다. 부원장은 정가은에게 한층 어려 보일 수 있는 메이크업 팁을 하나씩 전수했다.

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메이크업을 마친 정가은은 주변으로부터 "20대 같다"는 칭찬을 연이어 받았다. 이에 그는 "내가 아까 시작할 때 27세 이야기한 것 같은데, 이대로 아이돌 무대 올라가도 될 것 같지 않냐"며 만족감을 드러냈다.

한편 정가은은 1978년생으로 올해 49세다. 2016년 비연예인 사업가와 결혼해 딸 한 명을 뒀으나 이후 이혼했으며, 현재 딸을 홀로 양육하고 있다.

shyun@sportschosun.com