"유재석 갱년기 온 듯" 허경환, 향수·매미에 예민한 유재석에 돌직구 ('놀뭐')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 유재석이 정준하의 진한 향수 냄새부터 예민한 반응을 보인 가운데 허경환이 "갱년기 온 것 같다"라고 해 웃음을 자아냈다.

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8일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 무더위를 뚫고 만난 '쉼표, 클럽' 회원들 유재석(폐오르간), 하하(늙은 섞박지), 허경환(잔땀), 주우재(이윤석), 정준하(강남역 변우석)의 여름 정모가 그려졌다.

이날 유재석은 정준하가 옆으로 다가오자 "향수 냄새. 향수 좀 적당히 뿌려라"면서 코를 막고 예민한 모습을 보였다. 그는 "내가 코가 예민하다"라고 했고, 정준하는 "갑자기 날씨가..."라고 해명하려 했다. 그러자 유재석은 "이야기하지 마라"면서 말을 끊었고, 이에 허경환은 "입안에도 뿌린 거냐"라고 장난을 쳐 웃음을 안겼다.

잠시 후 유재석은 매미 소리에 "아 매미 소리"라며 귀를 막았다. 이를 본 하하는 "왜 이렇게 예민하냐"라고 했고, 주우재도 "오늘 되게 예민하시다"라고 했다.

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결국 유재석은 "죄송하다. 시샵으로서 나도 조심해야 하는데, 냄새가 코를 자극하니까 아까는 매미 소리가 너무 좋았는데 지금은 짜증이 났다"라고 했다. 하하는 "바람이 많이 부니까 내 쪽으로 온다"라고 했고, 결국 정준하는 바람 방향을 피해 격리 조치당해 웃음을 자아냈다.

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정준하는 "살다 살다 처음 들어본다"라면서 "주위에서 냄새 좋다고 향수 어디 거냐고 맨날 물어본다. 오히려 저쪽 가면 땀 냄새가 장난 아니다. 저기 냄새 너무 심하다"라고 억울함을 드러냈다. 이어 "저렇게 짜증 내는 거 처음 본다"라면서 "사람 불편해 갖고 시작하자마자 기분 좋게 하겠냐. 해야지"라고 해 웃음을 안겼다.

허경환은 유재석을 향해 "갱년기 오신 거 같다. 요즘 생각도 많으시더라"라며 농담했다. 그러면서 "내가 오늘 특별한 거 들고 왔다. 사랑"이라고 말해 유재석을 향한 애정을 드러내 현장을 웃음바다로 만들었다.

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anjee85@sportschosun.com