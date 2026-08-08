'42kg' 신지, 등뼈 드러날만큼 야위었는데...건강이상설 속 '환한 미소'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 최근 눈에 띄게 마른 체형으로 팬들의 걱정을 샀던 신지가 근황을 공개했다.

Advertisement

신지는 8일 "춘천 그리고 용평에서 만나요"라는 글과 함께 팬들에게 환한 미소로 인사를 건넸다.

사진 속 신지는 밝은 표정으로 카메라를 바라보며 팬들과의 만남을 예고했다.

최근 신지는 지나치게 마른 모습이 공개되면서 건강을 걱정하는 목소리가 이어졌다.

Advertisement

키 164cm인 신지의 체중이 42kg대까지 감소한 사실이 알려지면서 일각에서는 건강이상설까지 제기됐다.

Advertisement

특히 신지는 유튜브 콘텐츠를 통해서도 한층 마른 모습이 공개됐다. 영상 속 신지는 등뼈가 도드라질 정도로 마른 체형을 보여 팬들의 안타까움을 자아냈다.

신지 역시 자신의 몸 상태에 대해 적지 않은 충격을 받은 것으로 보인다.

Advertisement

그는 최근 진행한 인바디 검사 결과를 공개하며 당시 심경을 털어놓기도 했다. 신지는 검사 결과를 접한 뒤 "걸어 다니는 게 신기하다는 말을 들을 정도였다"고 전했다.

Advertisement

이어 "'이 정도면 정말 심각한가 보다'라는 생각이 들었다"고 밝혀 자신의 몸 상태에 대한 걱정을 드러냈다.

한편 신지는 지난 5월 2일 가수 문원과 결혼했으며, 현재 유튜브 채널과 다양한 예능 프로그램을 통해 신혼 일상을 공개하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com