'장광 딸' 미자, "순칠이 떠난 지 딱 1년" 여전한 펫로스 충격...장례식장서 보낸 마지막

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 미자가 세상을 떠난 반려견 순칠이의 1주기를 맞아 애틋한 마음을 전했다.

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미자는 8일 자신의 "오늘 8월 8일 순칠이 떠난 지 딱 1년"이라며 1년 전 떠나보낸 반려견의 마지막 모습을 공개했다.

공개된 사진에는 미자와 어머니인 배우 전성애, 아버지 장광이 반려견 장례식장에서 순칠이의 마지막 모습을 함께 배웅하는 모습이 담겼다. 가족들은 마지막 순간까지 순칠이의 곁을 지키며 사진을 남겼다.

미자는 "며칠 전부터 마음이 너무 이상했는데 오늘 아침부터 눈물 펑펑"이라며 1년이 지나도 여전한 그리움을 털어놨다.

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이어 "너무 보고 싶다. 2~3개월은 제정신이 아니었고, 10개월까지도 정말 많이 울었다"고 당시의 힘겨웠던 시간을 회상했다.

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순칠이를 떠나보낸 지 어느덧 1년이 됐지만 미자에게는 여전히 어제 일처럼 생생했다. 그는 "1년이 흘렀다는 게 믿기지가 않는다. 아직도 어제 일 같고 가슴 속 깊이 살아있는 우리 칠이"라며 애틋한 마음을 드러냈다.

반려견을 떠나보낸 슬픔이 너무 컸던 탓에 사진을 모두 지우려고 했던 순간도 있었다고 고백했다.

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미자는 "너무 힘들어서 한때는 사진을 다 지우려고 했는데 다행히 한 장도 안 지우고 견뎌냈다"며 "참 많이 보고 싶다. 한 달만, 아니 딱 하루만이라도"라고 적어 보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다.

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1년이라는 시간이 흘렀지만 순칠이를 향한 그리움은 여전히 현재진행형이었다. 미자는 마지막으로 "너무 보고 싶어. 언니가 정말 많이 사랑해"라고 전하며 변함없는 애정을 표현했다.

반려견과의 이별 이후 긴 시간 동안 눈물로 하루하루를 견뎌냈던 미자는 이날 순칠이의 1주기를 맞아 다시 한번 추억을 꺼내 들며 깊은 그리움을 전했다.

한편 미자는 배우 장광·전성애 부부의 딸로, 2022년 6세 연상의 개그맨 김태현과 결혼했다.

현재 유튜브 채널 '미자네 주막'을 운영하고 있으며 쇼호스트로도 활동하는 등 다양한 분야에서 팬들과 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com