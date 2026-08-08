하하, '무도 꼬맹이' 딜레마에 결국…"내 마음대로 해도 되냐" 질렀던날 탄생한 '하이브리드'

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[스포츠조선 정안지 기자] 하하가 '무한도전' 레전드 캐릭터가 된 '하이브리드 샘이솟아 리오레이비' 캐릭터의 탄생 비화를 전했다.

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8일 유튜브 채널 '하와수'에는 "무한도전 비하인드 다 털고 간 박명수X정준하X하하"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 하하는 MBC '무한도전'에서 선보였던 '하이브리드 샘이솟아 리오레이비' 캐릭터의 탄생 비화를 공개했다.

당시 반복되는 캐릭터 속 딜레마에 빠졌던 하하는 "맨날 꼬맹이, 어린이밖에 없었다. 그날도 문을 딱 열고 들어갔는데 또 유치원생이더라"라며 "자신도 '내가 할 게 이거밖에 없나' 싶었다"라며 당시를 떠올렸다.

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그는 "그때 하이브리드 의상이 있더라"며 "이태원에서 저런 허세 떠는 형이 있었다. 저런 식으로 앞머리를 일자로 잘랐었다. 그 형을 흉내 내볼까 했다"고 설명했다. 이어 "'어차피 형들이 웃기고 나는 분량 얼마 안 나오겠지' 하고 그냥 분장을 했다"라면서 "들어가기 전에 재석이 형과 태호 형, 작가님들한테 '내 마음대로 해도 되냐'라고 물어봤는데, '일단 하라'고 하더라"고 말했다.

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하하는 그렇게 즉흥적으로 캐릭터를 선보였고, 예상 밖의 반응이 돌아왔다. 그는 "형들이 좋아해 줬다. 원래는 대본에 없었던 캐릭터다"라며 "다 정해지지 않은 게 좀 잘 터진 게 많다"라고 전했다.

하하는 "예전에는 '최악이다. 재미없다'라고 욕 많이 들었다. 왜냐하면 너무 기대를 많이 하시니까 그 기대에 우리가 부응을 못 했다"라며 당시의 부담감을 떠올렸다.

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그는 "근데 지금은 레전드로 재조명받고 있다"라면서 "상남자 특집도 BTS가 홍철이 흉내를 내고 지금 와서 이렇게 회자가 되고 있다"라고 전했다.

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anjee85@sportschosun.com