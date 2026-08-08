문지인 8월 출산하는데...♥김기리, 벌써 후회했다 "아내랑 좀만 더 놀 걸"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김기리가 첫 아이의 출산을 앞두고 예비 아빠로서 느끼는 솔직한 마음을 털어놨다.

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김기리는 지난 6일 "곧 아이를 낳는다니 드는 생각"이라는 글을 올리며 출산을 앞둔 심경을 전했다.

김기리는 가장 먼저 아내인 배우 문지인과의 시간을 떠올렸다.

그는 "아내랑 좀만 더 놀걸! (사실 많이 놈. 그래두.. 아쉽)"이라며 아이가 태어나기 전 둘만의 시간을 더 많이 보내지 못한 아쉬움을 드러냈다.

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이어 "좀만 더 자상할걸! 친절할걸! (아들한테 내 얘기 좀 잘해줘요..)"라고 적으며 아내에게 조금 더 다정한 남편이 되고 싶었다는 마음도 털어놨다.

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출산과 육아에 대한 걱정도 솔직하게 밝혔다. 김기리는 "100명 중 98명이 이제 다 끝났다, 너무 힘들 거다라고 했지만 나머지 2명의 말이 적중하기를!"이라고 적었다.

주변에서 육아의 어려움을 이야기하는 경우가 대부분이지만, 그중 소수의 긍정적인 이야기가 자신의 현실이 되기를 바라는 마음을 표현한 것.

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그러면서 김기리는 아내 문지인을 향해 "헤이 문지인씨! 이제 셋이 놀자! 제대로!!"라고 외치며 설렘을 드러냈다.

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예비 아빠가 된 김기리의 글에 육아 선배들의 따뜻한 응원도 이어졌다.

'아들 엄마'인 배우 신다은은 "아들 아빠 당첨자야. 별거 없어. 정신이 돌아올 때쯤은 넉넉히 5년 정도 걸려. 웰컴이야"라며 현실적인 조언과 함께 유쾌한 환영 인사를 건넸다.

남아와 여아 쌍둥이를 키우고 있는 방송인 임라라는 "더더더 미치도록 행복 가득할 거예요"라며 예비 부모가 된 김기리와 문지인을 응원했다.

김기리는 주변의 조언에 웃음 섞인 반응을 보이면서도 곧 태어날 아들을 기다리는 설렘을 숨기지 못하고 있다. 특히 아이가 태어난 뒤 달라질 일상을 앞두고 아내와의 시간, 자신의 부족했던 모습을 돌아보며 예비 아빠로서 각오를 다지는 모습이 눈길을 끈다.

한편 김기리와 문지인은 지난해 결혼했다. 두 사람은 오는 8월 첫아들의 출산을 앞두고 있으며, 예비 부모로서 새로운 인생을 준비하고 있다.

shyun@sportschosun.com