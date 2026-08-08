하하 "'무도' 당시 최악이라며 욕 많이 먹어...박명수 댓글에 내가 상처"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 하하가 "'무한도전' 당시 욕 진짜 많이 들었다"라고 털어놨다.

Advertisement

8일 유튜브 채널 '하와수'에는 "무한도전 비하인드 다 털고 간 박명수X정준하X하하"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 하하는 MBC '무한도전' 속 자신의 레전드 캐릭터였던 '하이브리드 샘이솟아 리오레이비'에 대해 "원래 대본에 없었던 캐릭터다"라며 "정해지지 않은 게 좀 잘 터진 게 많다"라고 전했다.

하지만 '무한도전'이 늘 호평만 받았던 것은 아니었다. 그는 "예전에는 '최악이다. 재미없다'라고 욕 많이 먹었다. 왜냐하면 너무 기대를 많이 하시니까 그 기대에 우리가 부응을 못 했다"라며 당시의 부담감을 털어놨다.

Advertisement

하하는 "근데 지금 레전드로 재조명받고 있다"라면서 "상남자 특집도 BTS가 홍철이 흉내를 내고 지금 와서 이렇게 회자가 되고 있다"라고 전했다.

Advertisement

하하는 "그때 당시에는 욕 진짜 많이 들었다"라면서 "명수 형 댓글 보면서 내가 상처받은 적도 있다"라고 털어놨다. 이에 박명수는 "나는 댓글을 안 봤다"라고 하자, 하하는 "형이 멘탈이 좋은 줄 알았는데 안 봤던 거구나"라고 해 웃음을 자아냈다.

이때 하하는 "나는 형들이랑 하면서 항상 '나는 왜 이렇게 못하지'라는 위기감이 있었다"라고 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

이에 정준하는 '무한도전' 김태호 PD가 과거 하하의 역할을 남다르게 평가했던 일화를 전했다.

Advertisement

정준하는 "김태호 PD가 인터뷰에서 '하하는 중원에서 미드필더 역할을 하면 큰 그림을 봐주는 역할을 했고 지금도 그렇다. 하하가 '무한도전'에서 갖는 위치는 굉장히 크다. 유재석 못지않게 큰 그림을 보고 다른 캐릭터가 타오르게 불쏘시개 역할을 하는 사람'이라고 했다더라"고 전했다. 이어 "'무한도전' 제작진에게 하하가 없다는 건 큰 걱정이었다는 이야기까지 했다"고 덧붙였다.

이를 들은 하하는 "알아주시는 분들 때문에 열심히 살았다"라고 고마운 마음을 전했다.

anjee85@sportschosun.com