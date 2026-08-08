김희철, 거꾸로 태극기 일침 후 정치적 시선 입 열었다 "좌우 떠나 우리나라 국기"

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[스포츠조선 정안지 기자]슈퍼주니어 김희철이 태극기 관련 발언을 두고 정치적인 해석이 이어지자 자신의 입장을 밝혔다.

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김희철은 8일 자신의 SNS를 통해 "많은 분께서 태극기 이야기에 정치적인 걱정(?)을 해주시는데 좌우를 떠나 우리나라 국기지 않나"라며 장문의 글을 게재했다.

그는 "투어 돌 때 해외 팬들도 태극기를 알기에 그 나라의 국기와 태극기를 같이 들기도 하고, 잘못 들면 다시 알려주고 서로 '아 미안' 하면서 웃기도 한다"라고 전했다.

김희철은 "그리고 누구를 뽑건, 몇 번을 찍건 자유인 대한민국에서 참정권 침해라는 건 너무 말이 안 되긴 한다"라고 밝혔다. 그는 "나 역시 많은 투표를 해봤고 때로는 생각 없이 주접도 하지만 팬분 중 나와 같은 사람을 지지하는, 당연히 다른 사람을 지지하는 팬들도 있기에 '모두를 존중하며 살자' 하고 노래, 춤으로만 보여드리고 싶다"라고 전했다.

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이어 "'가수였냐'라는 나쁜 말은 그만"이라면서 "내 팬들은 뭐든 안 엮이길 바라겠지만 태극기 거꾸로 다는 이슈. 게다가 좌우 발언도 아니고, '참정권' 만으로는 내가 칭찬받을 일도, 욕먹을 일도 아니라 생각한다"라고 말했다. 그러면서 "대한민국 사람이라면 당연한 일이니까"라고 강조했다.

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이어 "이랬는데도 욕먹는거면 뭐 그동안 내 이미지의 대가이니 어쩔 수 없다"라며 "좋은 주말 보내셔라"고 덧붙였다.

앞서 이날 한 SNS 계정에는 인천시가 광복절을 맞아 설치한 현수막 사진이 공개됐다. 현수막에는 '제81주년 광복절, 빛을 되찾은 그날'이라는 문구와 함께 태극기가 그려져 있었지만, 태극기가 상하로 뒤집힌 채 표현돼 논란이 일었다. 이를 본 김희철은 해당 게시물에 "돌았네"라는 댓글과 태극기 이모티콘을 남기며 황당하다는 반응을 보였다. 이후 자신의 태극기 관련 발언을 두고 정치적인 의미를 부여하는 시선이 나오자 직접 입을 연 것으로 보인다.

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anjee85@sportschosun.com