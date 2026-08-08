'46세' 장윤정, 앞머리 하나 잘랐는데 '확 달라진 동안 비주얼'..."너무 예뻐"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 장윤정이 앞머리를 자르고 색다른 분위기로 변신했다.

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장윤정은 8일 "어제~ 앞머리 자르고 이쁜 달 떴던"이라는 글과 함께 근황을 공개했다.

장윤정은 기존 헤어스타일에서 벗어나 앞머리를 새롭게 내린 모습이다.

자연스럽게 이마를 살짝 덮는 시스루뱅 스타일로 변신한 장윤정은 한층 부드럽고 어려 보이는 분위기를 자아냈다.

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장윤정은 티 없이 깨끗한 피부와 또렷한 이목구비를 드러내며 특유의 밝고 세련된 매력을 뽐냈다.

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사진을 접한 팬들 역시 달라진 스타일에 "너무 예쁘다" "이쪽으로 봐도 저쪽으로 봐도 귀엽다" 등 뜨거운 관심을 보였다. 기존의 성숙하고 세련된 이미지에 시스루뱅을 더하면서 한층 발랄하고 사랑스러운 분위기가 강조됐다는 반응이다.

특히 환한 표정과 자연스러운 메이크업이 어우러지면서 시스루뱅 스타일이 장윤정의 또렷한 이목구비와 잘 어울리는 모습이다. 앞머리 변화만으로도 한층 어려 보이는 분위기를 완성하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

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한편 장윤정은 2013년 방송인 도경완과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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가수 활동을 비롯해 방송과 공연 등 다양한 분야에서 활발하게 활동하며 대중과 만나고 있다.

shyun@sportschosun.com