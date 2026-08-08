심신, 자식농사 초대박 터졌다...딸 '키오프' 벨, "중학생때부터 1천곡 작곡" ('살림남')

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프) 멤버 벨이 남다른 음악적 재능을 공개해 눈길을 끌었다.

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8일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 벨이 스페셜 MC로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

벨은 가수 심신의 딸로 알려진 만큼 이날 방송에서도 아버지의 음악적 재능을 물려받은 이야기가 자연스럽게 언급됐다.

은지원은 벨을 보자 "내가 아버님 노래 들으면서 자랐다"며 반가움을 드러냈다.

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이에 벨은 아버지에게 물려받은 음악적 재능과 함께 어린 시절부터 작곡을 시작했다고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.

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벨은 "제가 아빠 재능을 물려받아서 중학교 때부터 작곡을 시작했다"고 말했다.

아이돌 그룹 멤버로 활동하는 것뿐만 아니라 직접 곡을 만드는 싱어송라이터로서의 면모를 드러낸 것. 특히 벨은 르세라핌의 곡 작업에도 참여한 사실을 밝혀 더욱 관심을 모았다.

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벨의 이야기를 들은 출연진은 놀라움을 감추지 못했다.

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박서진은 벨에게 "그럼 지금까지 노래를 몇 곡이나 만들어놨냐"고 물었고, 벨은 "한 천 곡 정도 만들어놨다"고 답했다.

shyun@sportschosun.com