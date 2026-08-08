홍진호, 짝짝이 눈 이유 있었네…"안검하수 수술 잘 안돼 올해 재수술" ('아는형님')

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[스포츠조선 정안지 기자] 홍진호가 "안검하수 수술을 재작년에 받았는데 잘 안돼서 올해 한 번 더 받았다"라고 솔직하게 털어놨다.

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8일 방송된 JTBC '아는형님'에서는 서바이벌 예능 '피의 게임X' 출연자 홍진호, 박지민, 최연청, 허성범이 출연했다.

이날 김신영은 홍진호의 얼굴을 유심히 살펴보며 "진호 눈을 봤을 때 우리가 진호 얼굴을 알지 않나. 두껍게 집은 거 아닐까"라며 미묘하게 달라진 눈매를 언급했다. 이수근 역시 "왼쪽 눈이 작아졌다"고 거들며 홍진호의 달라진 외모에 관심을 보였다.

그러자 홍진호는 "눈이 어느 순간 짝짝이가 심해지면서 안검하수 수술을 받았다"라면서 "재작년에 받았는데 잘 안돼서 올해 한 번 더 받았다"라고 솔직하게 털어놨다.

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또한 홍진호는 한층 달라진 자신의 체격에 대해서도 언급했다. 그는 자신을 "먹방러를 담당하고 있다"라고 소개했고, 이를 들은 이수근은 "살 많이 쪘다"라고 말했다. 이에 강호동은 "부었냐"라고 했고, 이수근은 "벌에 쏘인 것 같다"라고 장난을 쳐 웃음을 안겼다.

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이어 홍진호는 자신의 별명으로 '돼진호'라고 적었다. 그는 "보다시피 살이 올랐다. 예전에 갸름하고 샤프한 모습을 그리워하는 팬분들이 '돼(지)진호'라고 지어주셨다"라고 설명했다.

이에 서장훈은 "옛날에도 되게 샤프한 느낌은 없었다"라고 하자, 홍진호는 "작년까지는 살이 좀 올랐을 때고 재작년까지는 좀 샤프했다"라고 했다. 이에 이수근은 "제수씨가 요리 잘하시나 보다"라고 하자, 홍진호는 "맛있다"라면서 얼버무려 웃음을 안겼다.

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이때 박지민은 홍진호에 대해 "과자를 엄청 먹는다. 서바이벌하는데도 게임은 안 하고 계속 먹기만 하더라"고 말했다.

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그러자 홍진호는 "내가 성향이 힘들고 스트레스받으면 먹어서 스트레스를 푼다"라고 밝혔다. 이어 "서바이벌 나가면 기본적으로 일주일 동안 합숙을 한다. 상황이 힘들고 하니까 다 살이 빠지는데 유일하게 서바이벌 출연자 중에 매번 일주일 동안 합숙해서 살이 찐 출연자가 나밖에 없다"라며 "가서 힘들어서 과자 먹었다"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com