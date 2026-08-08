행사로 떼돈 번 박서진, "취미에 2천만원" 과소비하더니 후회..."심각하다" (살림남)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 박서진이 민화에 푹 빠진 근황과 함께 자신의 소비습관을 솔직하게 털어놨다.

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8일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 민화에 취미를 붙인 박서진의 일상이 공개됐다.

이날 박효정은 집 앞에 수북하게 쌓인 택배를 발견하고 하나씩 꺼내 들었다. 알고 보니 최근 민화에 푹 빠진 박서진이 주문한 미술용품들이었다.

박효정은 쌓여 있는 택배를 보며 "이게 다 얼마냐"며 타박했고, 박서진은 "하도 많이 시켜서 모르겠다"고 퉁명스럽게 답했다.

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박서진의 민화 사랑은 단순한 취미 수준을 넘어섰다. 그는 직접 그린 작품으로 공모전에 출품했고, 특선에 입상했다는 사실을 공개해 놀라움을 안겼다.

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박서진은 "공모전도 붙고 올해 전시하는 게 목표다"라며 자신의 그림을 향한 의욕을 드러냈다.

이어 "다음 목표는 전시회다. 그림 9점을 전시하고 싶다"고 구체적인 목표까지 밝혔다.

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하지만 작품 활동에 들어가는 비용은 만만치 않았다. 민화를 그리는 데 사용하는 종이 한 장의 가격이 무려 6만 원에 달했던 것.

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특히 박서진은 50년이 넘은 고가의 종이에 그림을 그리고 있었다. 벽면에 보관된 종이를 가리키며 그는 "저 종이값만 100만 원 넘을 거다"라고 말했다.

박서진은 오래된 한지를 사용하는 이유도 설명했다. 그는 "옛날에 만든 한지는 지금 구하기도 어렵고 오래돼서 특유의 질감과 색감이 달라져서 비싸진다"고 밝혔다.

고가의 재료는 종이뿐만이 아니었다. 박서진이 사용하는 붓 하나의 가격도 무려 80만 원에 달해 모두를 놀라게 했다.

여기에 평소 배달음식으로도 적지 않은 지출을 하고 있는 것으로 드러났다. 박효정은 박서진의 소비습관을 지적하며 "이 정도면 돈 쓰는 게 취미고 뭘 사는 게 취미다"라고 꼬집었다.

이에 박서진도 자신의 소비습관에 문제가 있음을 인정했다. 그는 "나도 소비습관이 걱정이다. 난 왜 이렇게 많이 쓰지?"라며 스스로를 돌아봤다.

결국 박효정은 2026년판 '만원의 행복'을 다시 해보자고 제안했다. 과거 인기 프로그램의 콘셉트를 활용해 일정 금액 안에서 생활하며 소비습관을 점검해보자는 것.

박서진은 처음에는 난감해하면서도 "저도 사실 심각하다고 생각하고 있었다. 요즘 돈을 많이 썼다. 생각 없이 쓰더라"고 솔직하게 털어놨다. 결국 박서진은 자신의 소비습관을 개선하기 위한 미션을 받아들이기로 했다.

한편 박서진은 최근 150평 규모 3층 단독주택과 건어물 가게를 지어드렸다고 밝혀 화제가 된 바 있다.

그는 MBN '전현무계획3'에서 "행사비가 예전에 비해 얼마나 차이가 나냐?"는 전현무에 "행사비가 200배 올랐다"고 솔직하게 고백하기도 했다.

shyun@sportschosun.com