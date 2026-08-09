오윤아, '♥비연예인과 재혼' 후 첫 해외여행..도쿄 최고급 호텔서 플렉스

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 오윤아가 일본 도쿄에서 여유로운 시간을 보내며 색다른 매력을 뽐냈다.

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오윤아는 지난 8일 일본 도쿄를 찾아 여행을 즐기는 근황을 공개했다.

공개된 모습 속 오윤아는 도쿄타워가 한눈에 들어오는 호텔에 머물며 여유로운 시간을 보냈다.

차를 마시며 한가롭게 휴식을 취하는가 하면, 도쿄 곳곳을 둘러보며 여행을 만끽하는 모습도 공개했다.

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특히 시선을 사로잡은 것은 오윤아의 여행 패션이었다. 오윤아는 얇은 민소매 티셔츠에 짧은 핫팬츠, 선글라스를 매치해 편안하면서도 힙한 분위기를 완성했다. 군더더기 없는 스타일링에 특유의 세련된 분위기가 더해지며 남다른 패션 감각을 드러냈다.

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일상에서 벗어나 자유롭게 여행을 즐기는 오윤아의 모습도 눈길을 끌었다. 도쿄의 명소를 둘러보고 호텔에서 차를 마시는 등 바쁜 일상 속 잠시 숨을 고르며 여유를 만끽하는 모습이었다.

한편 오윤아는 이혼 후 아들 민이를 홀로 양육하며 방송과 육아를 병행하는 모습을 공개해 많은 응원을 받아왔다.

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최근 11년 만에 비연예인과 재혼했다는 소식이 전해지며 또 한 번 많은 축하를 받았다.

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shyun@sportschosun.com