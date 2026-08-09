심현섭, 하루 3억 2천 벌었다 "'밤바야~' 1분하고 2500만원 입금" ('동치미')

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[스포츠조선 정안지 기자] 심현섭이 전성기 시절 하루에 3억 2000만 원을 벌었던 놀라운 수입을 공개했다.

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8일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에는 심현섭이 출연해 '그 많던 돈은 다 어디로 갔을까'라는 주제로 이야기를 나눴다.

이날 심현섭은 '통장에 최대 액수 얼마나 찍혀 놨냐'는 질문에 "2000년 9월 하루에 3억 2천만 원을 번 적 있다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

그는 "당시 하루에 17번의 일이 있었다 했다"라면서 "한 스튜디오에서 4개 라디오 CM 스케줄을 했다. 라디오 CM 하나에 1억이었다"라고 당시 어마어마했던 수입을 밝혔다.

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이어 "한 기업 체육대회에서 1분 동안 유행어하고 2500만 원을 선입금으로 받았다"며 "이후 4개 밤업소를 뛰었다. 그때는 매니저 2명이 번갈아 가면서 운전했다"라고 말해 당시 심현섭의 인기가 체감하게 했다.

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심현섭은 "그 매니저들이 안 떠나려고 했다. 내가 월급보다 더 많이 줬다"라면서 "그 많은 돈이 어디 갔냐"라면서 갑자기 침울한 표정을 지었다.

그는 "돈 맛을 느껴본 적 없다"라면서 말을 잊지 못했다. 이에 김용만은 심현섭을 대신해 "어머니 빚을 갚고 간병을 하며 보냈다"고 설명했다. 이에 심현섭은 어머니를 떠올리며 "어머니는 한 분이니까"라고 말해 뭉클함을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com