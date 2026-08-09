화장실 1개 같이 쓰던 리센느, 99평 이사…음원 1위 찍고 "연예인병 단속" ('전참시')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]그룹 리센느가 99평 규모의 새 숙소를 최초 공개하며 달라진 위상을 실감케 했다.

Advertisement

8일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에는 역주행 신화를 쓴 걸그룹 리센느가 출연해 99평 규모의 새 숙소 생활을 공개했다.

리센느는 최근 '전참시' 출연 후 음원 차트 줄 세우기에 성공하고 광고 제의만 100건이 넘는 등 뜨거운 관심을 받았다. 또한 7월 걸그룹 브랜드 평판에서 멤버 전원이 순위에 이름을 올리며 대세 걸그룹으로서의 존재감을 입증했다.

이에 리더 원이는 "항상 멤버들에게 '초심 잃지 말자'고 이야기 한다"면서 "멤버들 연예인 병 단속도 하고 있다"라고 말해 웃음을 안겼다.

Advertisement

이후 과거 화장실 하나를 다섯 명이 함께 사용했던 숙소를 떠나 무려 99평 규모의 새 숙소로 이사한 리센느의 모습이 공개됐다.

Advertisement

새 숙소에는 방 5개와 화장실 3개가 마련돼 있었다. 멤버들은 각자 자신의 취향에 맞춰 방을 꾸미며 한층 여유로워진 숙소 생활을 만끽했다.

멤버들은 '부모님이 숙소 보시고 뿌듯해하시냐'는 말에 "숙소 보시고 우셨다. 숙소 와서 청소도 괜히 해주셨다"라며 행복한 미소를 지었다. 이어 "서울 올라오시면 호텔을 잡으셨는데 이제 숙소에서 주무신다"라면서 "제일 좋았던 게 나갔다 들어오면 엄마가 '공주들 왔나'라면서 반겨준다"라며 웃었다.

Advertisement

숙소는 넓어졌지만 멤버들은 여전히 한 방에 모여있었다. 리센느 이사는 "예전만큼 잘 안 붙어 있으려나 생각했는데 한번 러브버그는 영원한 러브버그인 건지 한 명이 거실에 나오면 다른 멤버들도 나와서 다 같이 거실에 있는다"라고 했다.

Advertisement

리센느가 이뤄낸 현재는 1년 전 멤버들이 꿈꿨던 미래와 맞닿아 있어 더욱 의미를 더했다. 리센느는 2주년 라이브 당시 '연말 시상식 무대에 서기', '음원 차트 정복', '음악방송 1위 하기'등을 목표로 꼽았던바. 그리고 1년이 지난 지금, 음원 차트 정복부터 음악방송 1위, 연말 시상식 무대까지 멤버들이 꿈꿨던 일들이 하나씩 현실이 됐다.

anjee85@sportschosun.com