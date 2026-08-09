이동하♥소진, 3년차 신혼 일상 첫 공개...품에 안고 머리 쓰담으며 "굿모닝"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이동하와 걸스데이 출신 소진의 신혼 일상이 공개됐다.

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8일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에 말미에는 '김부장'에서 최종 빌런 남실장 역으로 활약한 배우 이동하의 일상이 예고됐다.

영상 속 이동하는 아침부터 집 안에서 무전기를 집어 들더니 "굿모닝"이라며 다정하게 인사를 건넸다. 달달한 굿모닝 인사 주인공은 아내 소진이었다.

잠에서 깬 소진은 이동하의 품에 안겼고, 이동하는 그런 아내의 머리를 쓰다듬으며 달달함을 연출했다.

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이에 매니저는 "이동하 님의 세계는 소진 님을 중심으로 돌아간다"라면서 "솔로통 오게 만드시는 분인 것 같다"라고 했다.

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이동하는 드라마에서는 살벌한 실장이었지만 현실은 한없이 다정한 남편이었다. 이에 소진은 "순둥순둥한데 드라마에서는 너무 무서운 사람이니까 오빠한테 이 안 뽑히게 조심하라고 하더라"고 해 웃음을 안겼다.

이어 이동하는 연극 '갈매기' 연습실도 찾았다. 그때 배우 이미도는 "드라마 보고 연습실 오면 낯설 때가 있다"라며 "나랑 같은 극단에 있었다. 내가 선배다. 동갑이지만 그림자도 못 밟을 선배였다"라고 해 웃음을 안겼다.

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한편, 이동하와 소진은 오랜 교제 끝에 지난 2023년 11월 결혼했다.

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anjee85@sportschosun.com