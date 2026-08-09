황신영, 배에 구멍 5개 뚫고 장 수술 "세쌍둥이 제왕절개보다 더 아파"

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 황신영이 장중첩증 수술을 무사히 마치고 회복 중인 근황을 전했다.

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황신영은 8일 자신의 SNS를 통해 "장중첩증 수술이 끝났다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 장중첩증 수술 후 회복 중인 황신영의 모습이 담겨있다.

그는 "응원해 주신 분 덕분에 수술 무사히 잘 끝났고 지금 회복 중이다"라며 걱정해 준 이들에게 감사한 마음을 전했다.

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이어 "배에 구멍을 5개 뚫고 장 수술 했다"라면서 "사실 세쌍둥이 출산 제왕절개보다 더 아팠다"라고 밝혔다. 그러면서 "어서 더 회복하고 건강한 모습으로 나타나겠다"라고 전했다.

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앞서 황신영은 지난 4일 SNS를 통해 "또 입원했다. 이번엔 장이 꼬여서 큰 수술을 앞두고 있다"라며 갑작스럽게 입원하게 된 사실을 알렸다.

그는 "9년 전 장이 꼬여서 장중첩증 수술을 한 적이 있는데, 이번에 아이들과 여름방학 겸 여행 다녀오자마자 장이 또 꼬여서 숨을 못 쉬어 바로 응급실 왔다"라고 긴박했던 상황을 설명했다.

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이어 "이번 주 바로 수술 해야 한다고 한다"라면서 "치질 수술에 이어 장까지 수술하게 되다니 요즘 나 왜 이러는 걸까. 좋은 일이 많이 생기려나. 수술 잘 받고 오겠다"라며 전했다.

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한편, 황신영은 KBS 28기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 그는 지난 2017년 5세 연상의 비연예인과 결혼해 2021년 세쌍둥이를 출산해 화제를 모았다.

anjee85@sportschosun.com