공형진, 사업 중 코로나 터져 1억 시계 10개 처분..."스트레스로 치아 빠져" ('동치미')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 공형진이 사업 과정에서 극심한 스트레스로 체중이 약 20kg 증가하고 치아까지 빠졌던 힘든 시간을 털어놨다.

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8일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에는 공형진이 출연해 '그 많던 돈은 다 어디로 갔을까'라는 주제로 이야기를 나눴다.

이날 공형진은 1990년도에 데뷔 후 2018년까지 한 해도 쉬지 않고 작품 활동을 이어오다 2019년 중국에서 사업을 시작하게 된 사연을 공개했다.

그는 "사업에 대해서는 전혀 몰라서 본격적으로 공부를 시작했다"라면서 "중국 현지에 법인을 2개 설립하고 건강기능식품 판매를 계획하고 좋은 조건으로 계약까지 했다"라고 밝혔다.

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그러나 본격적으로 사업을 시작하려던 시기에 코로나19라는 예상하지 못한 변수가 발생했다. 여기에 영화 제작까지 차질을 빚으며 어려움이 겹쳤다.

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그는 "2019년에 중국 영화 기획, 제작 제안을 받고 총괄 기획, 제작을 맡아 영화 촬영을 시작했지만 투자 상황 악화로 제작이 중단됐다"라고 밝혔다.

공형진은 "해외 사업인데 자연재해가 나고 누구도 경험해 보지 못한 난관에 부딪혔다"라면서 "나를 믿고 같이 일을 하는 친구들에게는 급여가 나가야 하지 않냐. 시계 팔아 직원들 월급을 마련했다"라고 털어놨다.

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공형진은 "2019년부터 금주했다"라며 "당시 극심한 스트레스가 오니까 폭식하고 70kg에서 86.6kg까지 쪘다"라고 밝혔다. 이어 "스트레스로 치아까지 빠졌다"라며 당시 겪었던 고통을 전했다. 여기에 가족을 둘러싼 아픔까지 겹쳤다. 그는 "재작년에 부모님이 연로하셨지만, 두 분이 6개월 차이로 돌아가셨다"라며 힘들었던 시간을 떠올렸다.

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그는 "'아직은 타이밍이 아닌가 보다' 싶었다. 그러면서 자연스럽게 주변 사람 정리도 됐다"라고 말했다. 이어 "다행히 2년 전부터 새로운 도전을 시작했다. 비록 돈은 많이 소진이 되고, 수업료를 냈지만 아직 건강하고 다시 작품을 할 수 있는 계기가 됐다"라고 전했다.

7,8년 정도 사업에 매진했다는 공형진은 '시계 몇 개나 풀었냐'는 질문에 "거의 10개 정도 풀었다"라고 털어놨다. 이를 들은 김용만은 "1억 정도 하는 시계인데 10개 정도"라고 말해 놀라움을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com