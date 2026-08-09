백지영, 10살 딸 '왁뿌볼' 전부 버렸다 "창신동까지 가서 많이 사줬는데..."

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 백지영이 딸의 왁뿌볼을 전부 버린 이유를 밝혔다.

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8일 백지영의 유튜브 채널에서는 'MZ 디저트에 빠진 정석원과 장염 투혼 백지영의 역대급 먹방 전쟁(정석원 최애 카페)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

백지영 정석원 부부는 최자, 스윙스의 맛집으로 유명한 육개장 칼국수를 먹으러 갔다. 하지만 백지영은 장염에 걸렸다고. 정석원은 "새벽에 일어나서 토했다더라"라고 걱정했고 백지영은 "그래서 오늘 살살 먹으려고 한다"고 밝혔다.

그러나 백지영은 육개장 비주얼을 보자마자 "먹어야겠다. 이건 말이 안 되는 거 같다"며 폭풍먹방을 펼쳤다. 정석원은 "많이 먹지마"라고 걱정했지만 백지영은 "이건 예의가 아니다. 음식에 대한 예의가 아니"라며 열심히 먹었다.

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식사 후에는 MZ들 사이에서 유행한다는 디저트인 '왁뿌 소금빵'을 먹으러 갔다. 왁뿌볼은 점토로 만든 공 겉면을 왁스로 코팅한 장난감. 이를 소금빵으로 재해석해 많은 인기를 얻고 있다고. 제작진은 "왁뿌 해보셨냐"고 물었고 백지영은 "그럼. 창신동까지 가서 많이 사다 줬는데 기사 떴다. 중국에서 만든 거 안에 안 좋은 물질 들어있다 해서 싹 다 버렸다"고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com