유병재, 나홍진 '연예인 차별'에 서운 "PTSD 와, 정중하게 거절당한 느낌"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 유병재가 나홍진 감독에 서운함을 토로했다.

Advertisement

7일 유병재의 유튜브 채널에서는 '제목 짓기 회피 중…(좋은 제목 댓글로 달아주세요)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

'제1회 회피형 인간 선발대회'를 개최한 유병재는 "제가 가장 최근에 회피하고 있는 걸 말씀 드려볼까 한다"며 "나홍진 감독님 댓글을 회피하고 있다"고 밝혔다.

유병재는 "'호프'를 굉장히 재밌게 봤고 단군 형님이 (망상회를) 너무 잘 하시는 걸 보고 '나도 해보고 싶다' 해서 망상회를 지난주부터 쭉 했다. 나홍진 감독님 인스타를 예전부터 팔로우하고 있었다. BTS 정국님께서 '호프 재밌다'고 올린 걸 리그램하셨길래 이거 재밌겠다 싶어서 나도 똑같은 폰트와 똑같은 점 개수까지 했는데 "라고 말을 잇지 못했다. 나홍진이 유병재의 글은 리그램을 안 했기 때문.

Advertisement

유병재는 "이게 호흡이 재밌지 않냐. 한번 더 '주무시나?'라고 올렸는데 당연히 그럴 거라고 예상했지만 리그램은 안 해주셨다"고 털어놨다.

Advertisement

대신 나홍진은 유병재의 글에 "자려고 하는데 병재 씨 때문에 사람들이 자꾸 깨운다. 무슨 용건이시냐"고 차가운 댓글을 남겼다.

이에 유병재는 "지금 약간 제 상황을 간략하게 비유를 드리자면 내가 누굴 좋아하는데 주변에서도 불쾌한 일이 안다. 주변에서 유쾌하게 '빨리 고백해', '재밌다' 해서 고백을 했는데 정중하게 거절 당한 느낌이다. 혹시 이거 보고서 PTSD오신 분들 없으셨냐. 저는 지금 약간 그렇다"고 심경을 밝혔다.

유병재는 "저도 그런 거 많이 해봤으니까 이렇게 되면 답장을 유쾌하게 하나 더 하든지 뭔가를 만들어야 하는데 썸붕난 것처럼 돼서 나 감독님이 댓글 달아주신 거에 답글을 달아야 되는 걸 회피하고 있다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "왜 그런지 모르겠는데 기사가 되게 많이 나왔다. 많은 분들이 달아주신 댓글 반응을 봤는데 '정말 나 감독님이 되게 센스 있게 잘 받아쳐주셨다'고 하는데 저는 안 그런 거 같다. 정자로 답을 주셨던 거 같다"고 서운함을 고백했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com