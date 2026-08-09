김정렬, 이경규와 불화설에 입 열었다 "보증 부탁에 거짓말로 피해" ('데이앤나잇')

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[스포츠조선 이우주 기자] '데이앤나잇' 김정렬이 이경규와 사이가 멀어졌던 이유를 밝혔다.

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8일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서는 개그맨 김정렬과 황기순이 출연했다.

최양락, 이경규, 엄영수, 김보화 등 쟁쟁한 개그맨들과 MBC 공채 1기 개그맨으로 데뷔한 김정렬. 김주하는 그중 이경규를 언급하며 "매우 친하게 지내셨는데 갑자기 사이가 안 좋아지셨다더라"라고 물었다.

이에 김정렬은 "사이가 나빠졌다기 보다는 이경규 씨가 그때 '복수혈전'이라는 영화를 찍었다. 그때 저는 건물이 있었다. 돈이 부족해서 그런지 건물을 담보로 보증을 서달라 하더라. 거절할 수도 없고 해줄 수도 없고 해서 서승만 씨한테 상의를 했다. '경규가 보증을 서달라는데 어떻게 하면 좋겠니?' 하니까 '장인 장모하고 같이 샀는데 장인 장모가 팔아먹었다' 하라더라. 그래서 이경규한테 '공동명의인데 건물을 팔았다'고 거짓말을 했다"고 밝혔다.

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이후 황기순도 비슷한 부탁을 했다고. 황기순은 "이 형이 나랑 친하니까 '해결됐다'면서 그 얘기를 해줬다"며 "그때 당시 차를 살 때는 보증인이 필요했다. 6~7개월 후 차량 보증을 서달라 했는데 내가 해주고 싶은데 장인 장모님이 그 건물을 팔았다'고 똑같이 얘기했다. 경규 형한테 써먹은 거 아니야 하니까 '너한테 얘기했었냐'고 놀라더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com